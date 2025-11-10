Bơm hoá chất chống thấm cứu hồ chứa bị nứt thân đập ở Lâm Đồng

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang triển khai các biện pháp khẩn cấp khắc phục sự cố thấm, nứt thân đập hồ Cay An bằng cách khoan thăm dò và bơm hóa chất chống thấm.

Ngày 10/11, ông Nguyễn Vũ Linh Sang - Chủ tịch UBND xã Tà Năng (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương khoan thăm dò địa chất và bơm hóa chất chống thấm để khắc phục sự cố rò rỉ, nứt thân đập hồ chứa nước Cay An.

Lực lượng chức năng khoan, bơm hóa chất gia cố chân hồ Cay An.

Cùng với đó, 4 máy bơm công suất lớn được huy động để hạ mực nước, giảm áp lực cho thân đập. Các biện pháp gia cố tạm thời như đóng cừ tràm, bồi đắp đất đá cũng được triển khai liên tục nhằm ngăn nguy cơ vỡ đập.

Trước đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã phối hợp Cục Quản lý xây dựng công trình thủy lợi (thuộc Bộ NN&MT) cùng các đơn vị liên quan họp khẩn đánh giá phương án xử lý. Theo nhận định của các chuyên gia, việc khắc phục hoàn toàn các vết nứt, thấm nước tại thân đập Cay An có thể cần khoảng 15 ngày.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 20h30 ngày 7/11, lực lượng chức năng phát hiện phần chân đập gần cửa xả của hồ Cay An xuất hiện vết nứt dài khoảng 54m, sâu 2m, độ mở miệng từ 0,2-0,5m, kèm hiện tượng rỉ nước. Ngay sau đó, chính quyền xã Tà Năng đã phát cảnh báo và di dời người dân vùng hạ lưu đến nơi an toàn trong đêm.

Toàn cảnh hồ thuỷ lợi Cay An.

Hồ chứa nước Cay An có dung tích thiết kế gần 1,7 triệu m³, phục vụ tưới tiêu cho hơn 200ha đất nông nghiệp của xã Tà Năng và các khu vực lân cận. Công trình được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2007.