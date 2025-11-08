Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Lực lượng vũ trang Lâm Đồng tích cực khắc phục sự cố tại hồ chứa 1,7 triệu m³ nước

Thái Lâm

TPO - Ngay khi xảy ra sự cố tại hồ thủy lợi Cay An, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng dân quân đã được huy động ứng cứu, gia cố thân đập, di dời người dân vùng hạ lưu đến nơi an toàn.

z7202943529632-ffcd1b96652d5d6871b7e0f25cceab8f.jpg
Ngày 8/11, các lực lượng chức năng vẫn đang huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khắc phục sự cố tại hồ thuỷ lợi Cay An﻿ (xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng) sau khi phát hiện vết nứt và sạt trượt ở thân đập chính.
4a38bdd998d614884dc7-9331.jpg
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định: Vết nứt ban đầu chỉ dài 8m, sâu hơn 1m, rộng hơn 20cm nay đã dài lên 54m, sâu 2m và rộng từ 0,2 đến 0,5m.
img-0982.jpg
Hiện vết nứt đã được đóng cừ tràm và gia cố bao tải đất.
img-0979.jpg
Sau một đêm căng mình ứng phó, mực nước hồ Cay An đã giảm, song khu vực nứt trượt vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao.
img-0973.jpg
img-0977-6211.jpg
anh-2-1762574711088.jpg
img-0983.jpg
Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng dân quân xã Tà Năng tham gia khắc phục sự cố.
img-0981.jpg
Ông Nguyễn Vũ Linh Sang - Chủ tịch UBND xã Tà Năng, cho biết: Ngay tối 7/11, địa phương đã huy động toàn bộ lực lượng công an, quân sự và cán bộ công chức khẩn trương gia cố thân đập hồ Cay An.
z7202943577178-af2595fa1b435f6a0058f63993f7de67.jpg
“Nếu thời tiết thuận lợi, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục gia cố công trình. Dự kiến ngày 9/11, các đơn vị chuyên môn sẽ khoan cọc nhồi, đổ bê tông cố định chân đập và gia cố dọc mương xả tràn để bảo đảm an toàn lâu dài cho hồ", ông Sang cho hay.
img-0980.jpg
Hồ thuỷ lợi Cay An có dung tích hơn 1,7 triệu m³, cung cấp nước tưới cho hàng trăm hec-ta sản xuất nông nghiệp. Phía hạ lưu là thôn Chan Rang Hao và Tou Neh với khoảng 400 hộ dân.

Như Tiền Phong đưa tin, tối 7/11, UBND xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh di dời khẩn cấp 70 hộ dân ở hai thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe đến nơi an toàn, sau khi hồ thủy lợi Cay An xuất hiện nguy cơ bị vỡ.

Trước đó, sau bão số 11 vào đầu tháng 10, vai trái đập chính của hồ nước này xuất hiện các mảng trượt cục bộ với diện tích 60m2 ; hình thành vết nứt dài 8m, sâu hơn 1m, rộng hơn 20cm, có nước ngầm thấm qua chân đập. Ngoài ra, hai vị trí khác của đập chính cũng xuất hiện tình trạng thấm nước, rò rỉ nước thành dòng.

Thái Lâm
#hồ thuỷ lợi Cay An #nguy cơ vỡ đập #Lâm Đồng #công an #quân đội #tích cực khắc phục

