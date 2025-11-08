Lực lượng vũ trang Lâm Đồng tích cực khắc phục sự cố tại hồ chứa 1,7 triệu m³ nước

Như Tiền Phong đưa tin, tối 7/11, UBND xã Tà Năng, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành lệnh di dời khẩn cấp 70 hộ dân ở hai thôn Chan Rang Hao và Tou Nhe đến nơi an toàn, sau khi hồ thủy lợi Cay An xuất hiện nguy cơ bị vỡ.

Trước đó, sau bão số 11 vào đầu tháng 10, vai trái đập chính của hồ nước này xuất hiện các mảng trượt cục bộ với diện tích 60m2 ; hình thành vết nứt dài 8m, sâu hơn 1m, rộng hơn 20cm, có nước ngầm thấm qua chân đập. Ngoài ra, hai vị trí khác của đập chính cũng xuất hiện tình trạng thấm nước, rò rỉ nước thành dòng.