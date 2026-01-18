Động thái gây chú ý của bầu Đức

TPO - Những người kiên trì bám trụ, cùng ông Đoàn Nguyên Đức “nếm trải cay đắng” để vực dậy Hoàng Anh Gia Lai sẽ được tặng mỗi người một căn hộ, với giá trị thực tế từ 2-8 tỷ đồng.

800 tỷ thưởng 500 người

Ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - vừa gây chú ý khi công bố một chính sách tri ân đặc biệt dành cho 160 nhân sự cốt cán đã gắn bó với doanh nghiệp trong giai đoạn khủng hoảng từ năm 2016.

Theo đó, những người kiên trì bám trụ, cùng bầu Đức “nếm trải cay đắng” để vực dậy Hoàng Anh Gia Lai sẽ được tặng mỗi người một căn hộ, với giá trị thực tế từ 2-8 tỷ đồng tại dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng. Bầu Đức nhấn mạnh, đây là sự đền đáp xứng đáng cho lòng trung thành và sự hy sinh của cộng sự.

Phối cảnh dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng mà bầu Đức sẽ thưởng cho người lao động.

Bầu Đức chi khoảng 800 tỷ đồng để thưởng cho 500 người lao động, trong đó có 160 người được nhận căn hộ, còn lại sẽ nhận cổ phiếu HAG.

Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng đánh dấu sự trở lại của HAG với mảng bất động sản sau nhiều năm tập trung vào nông nghiệp.

Dự án gồm block chung cư phức hợp 25 tầng và khu nhà phố thương mại 3,5 tầng, tổng mức đầu tư dự án khoảng 400 tỷ đồng. Theo HAG, doanh nghiệp đã sẵn sàng về tài chính để khởi công ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Bầu Đức cho biết, khu đất thực hiện dự án đã thuộc sở hữu của HAG từ hơn 15 năm trước, khi doanh nghiệp còn ở giai đoạn hưng thịnh. “Lúc đó mình thuộc diện con nhà giàu nên đâu có nhớ tới. Chứ nhớ ra, có khi cũng bán trả nợ rồi”, bầu Đức nói. Ông thừa nhận việc quay lại bất động sản khiến bản thân thấy “không đúng lời hứa với cổ đông” nhưng nhấn mạnh đây là cơ duyên khi phát hiện lại quỹ đất bị bỏ quên quá lâu.

HAG trải qua khó khăn thế nào?

Trong rất nhiều cuộc họp, bầu Đức thường nói rằng, với HAG, những ai theo dõi lâu sẽ biết công ty đã trải qua thời kỳ khó như thế nào. Bầu Đức nhớ lại năm 2016-2017, khi HAG nợ lương tới 6 tháng nhưng nhiều cán bộ vẫn kiên trì bám trụ. Theo bầu Đức, lực lượng này đóng vai trò cốt lõi trong hành trình vượt khó của công ty.

Bầu Đức giới thiệu với khách mời về mô hình kinh doanh mới. Ảnh: Lý Thành Tâm.

Tại đại hội cổ đông thường niên 2025, bầu Đức nói trình phương án phát hành 12 triệu cổ phiếu cho người lao động: “Nếu hôm nay cổ đông không thông qua thì tôi cũng bỏ tiền túi để thưởng cho họ. Không có những người này trong suốt 10 năm qua, HAG đã không còn tồn tại”.

Tuy nhiên, để có được ngày hôm nay, bầu Đức đã trải qua 1 thập kỷ đúng nghĩa “mất mát”. Bầu Đức nhớ lại, giai đoạn 2006-2015 là lúc HAG ở đỉnh cao và vực sâu. Vào năm 2008, khi Hoàng Anh Gia Lai niêm yết, giá trị cổ phiếu của bầu Đức đạt 6.160 tỷ đồng. Chỉ 1 năm sau, con số này tăng gấp đôi lên 12.000 tỷ đồng.

Có lẽ trên thương trường Việt Nam, không mấy ai có nhiều bài học hơn bầu Đức. Lúc trên đỉnh cao, bầu Đức là người đi chuyên cơ riêng đầu tiên, người giàu nhất sàn chứng khoán rồi rớt xuống vực sâu.

Đó là vào năm 2012 đánh dấu một quyết định gây tranh cãi, khi HAG từ bỏ bất động sản. Lý do được đưa ra là bối cảnh kinh tế khó khăn, lãi suất cho vay tăng phi mã lên tới 22%. Rồi Hoàng Anh Gia Lai chuyển hướng sang nông nghiệp với chiến lược trồng cao su 51.000 ha và cọ dầu 28.000 ha.

Thu không đủ chi, gánh nặng tài chính của Hoàng Anh Gia Lai trở nên khổng lồ. Giai đoạn 2010 - 2015, HAG phải chi 8.600 tỷ đồng chỉ để trả lãi vay. Đỉnh điểm là vào năm 2016, tổng nợ vay của lên tới 36.000 tỷ đồng và HAG rơi vào tình trạng mất thanh khoản.

“Con số nợ 36.000 tỷ đồng được coi là một con số khủng khiếp ở giai đoạn đó. Mất thanh khoản là nói một cách nhẹ nhàng, nhưng thực sự lúc đó là tuyên bố phá sản. Bài toán đặt ra là làm thế nào? Rõ ràng HAG đã mất uy tín với bạn bè, anh em, đối tác, các tổ chức tài chính”, bầu Đức nhớ lại.

Hoàng Anh Gia Lai muốn sống thì phải cắt được lãi vay, mà muốn cắt lãi thì phải bán tài sản. Rồi HAG bước vào giai đoạn bán tài sản ồ ạt - bán tất cả những gì bán được từ thủy điện, mía đường, dự án bất động sản đến cả tài sản quý nhất như Bệnh viện Hoàng Anh Gia Lai và chỉ giữ lại Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài bán tài sản, HAG đã quyết định tái cấu trúc toàn diện, chuyển đổi cây trồng từ cao su sang cây ăn trái (chuối, sầu riêng) để có dòng tiền ngắn hạn.

Sau 10 năm tái cơ cấu, từ 36.000 tỷ đồng nợ vay, HAG hiện chỉ còn nợ khoảng 5.000 tỷ đồng nhưng tổng tài sản rất đẹp. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu từ mức trên 2 lần nay chỉ còn 0,4 lần. Tài sản đảm bảo tăng lên rất nhiều. Từ chỗ lỗ lũy kế ngàn tỷ, bầu Đức giờ đây tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận 2.000 tỷ đồng/năm và khẳng định con số này là “trong tầm tay”. Tham vọng xa hơn là 5.000 tỷ, thậm chí 10.000 tỷ đồng/năm trong tương lai.