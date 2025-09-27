Hoàng Anh Gia Lai vừa xóa nợ hơn 2.500 tỷ đồng

TPO - Hoàng Anh Gia Lai hoán đổi thành công 210 triệu cổ phiếu HAG cho Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung - tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị hơn 2.500 tỷ đồng.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) công bố, đã hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích hoán đổi nợ. Theo đó, Hoàng Anh Gia Lai do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã phân phối thành công 210 triệu cổ phiếu phổ thông cho một nhóm chủ nợ, tương ứng với việc hoán đổi khoản nợ có tổng giá trị 2.520 tỷ đồng. Giá trị hoán đổi được ấn định ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu.

Mức giá này thấp hơn so với thị giá cổ phiếu HAG đang được giao dịch trên thị trường chứng khoán, khi chốt phiên giao dịch ngày 26/9 ở mức 15.900 đồng/cổ phiếu.

Danh sách các chủ nợ tham gia vào đợt hoán đổi nợ lần này gồm một tổ chức là Công ty CP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt và 5 nhà đầu tư cá nhân, gồm bà Nguyễn Thị Đào, ông Phan Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung.

Sau khi giao dịch hoàn tất, nhóm nhà đầu tư này sẽ nắm giữ tổng cộng 16,65% vốn điều lệ của Hoàng Anh Gia Lai. Theo quy định của đợt phát hành, toàn bộ 210 triệu cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian một năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất của HAG cho thấy, tại thời điểm 30/6, tổng nợ phải trả của Hoàng Anh Gia Lai là 15.630 tỷ đồng, cao gấp 1,5 lần vốn chủ sở hữu. Việc hoán đổi nợ thành vốn cổ phần giúp Hoàng Anh Gia Lai giảm áp lực nợ vay, làm lành mạnh hóa bảng cân đối kế toán.

Trong cơ cấu nợ của HAG, nợ vay tài chính chiếm 9.320 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm 2025 của Hoàng Anh Gia Lai là 360 tỷ đồng, bình quân khoảng 2 tỷ đồng mỗi ngày.

6 tháng đầu năm nay, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng gần 834 tỷ đồng sau soát xét, tăng 74% so với cùng kỳ và chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế, ghi nhận lãi lũy kế gần 400 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/6.

Doanh thu của HAG tăng 34% lên 3.707 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chuối. Kết thúc quý II, HAG thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận năm, dự kiến được điều chỉnh tăng lên 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của HAG, Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam lưu ý, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng. Điều này cho thấy dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. HAG cũng vi phạm một số cam kết trái phiếu, chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu quá hạn.

Giải trình về vấn đề này, HAG cho biết, dòng tiền trong 12 tháng tới dự kiến đến từ thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi cho vay đối tác, cùng với nguồn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và phương án tái cơ cấu nợ.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh điều khoản vi phạm và lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án hoán đổi một phần nợ thành vốn cổ phần.