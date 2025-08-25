Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Con trai bầu Đức liên tục gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Duy Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vừa chi khoảng 426 tỷ đồng mua 27 triệu cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai bầu Đức - đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 28/8 - 12/9 để nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,92% vốn, tương ứng 52 triệu cổ phần HAG.

Ông Đoàn Hoàng Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - vừa đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 28/8 - 12/9 để nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,92% vốn, tương ứng 52 triệu cổ phần HAG.

Trước đó vào ngày 22/8, ông Nam lần đầu trở thành cổ đông Hoàng Anh Gia Lai khi báo cáo mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG như đăng ký theo phương thức thỏa thuận, để nắm giữ 2,55% vốn điều lệ. Giá trị thương vụ khoảng 426 tỷ đồng.

Trong cùng giai đoạn, bầu Đức đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG, thu về gần 381 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu còn 28,84% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất. Nhiều khả năng, lượng cổ phiếu chuyển nhượng nằm trong loạt giao dịch mua vào của con trai ông.

Đáng chú ý, ngày 22/8 cũng là thời điểm Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo kể từ 26/8, sau gần 3 năm bị giám sát do lỗ sau thuế năm 2021. Việc xóa lỗ lũy kế giúp cổ phiếu HAG thoát khỏi diện cảnh báo.

4.jpg
Gia đình bầu Đức hiện nắm khoảng 32,62% vốn điều lệ HAG.

Hiện tại, gia đình bầu Đức nắm khoảng 32,62% vốn điều lệ HAG. Ngoài ông Đoàn Hoàng Nam, chị gái Đoàn Hoàng Anh sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG (tương đương 1,23% vốn điều lệ), còn người em Đoàn Hoàng Nam Anh chưa nắm giữ cổ phần nào. Các con của bầu Đức đều sinh sống, học tập tại Singapore và chưa từng xuất hiện trước truyền thông.

6 tháng đầu năm nay, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng gần 834 tỷ đồng sau soát xét, tăng 74% so với cùng kỳ và chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế, ghi nhận lãi lũy kế gần 400 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/6.

Doanh thu của HAG tăng 34% lên 3.707 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chuối. Kết thúc quý II, HAG thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận năm, dự kiến được điều chỉnh tăng lên 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của HAG, Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam lưu ý, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng. Điều này cho thấy dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. HAG cũng vi phạm một số cam kết trái phiếu, chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu quá hạn.

Giải trình về vấn đề này, HAG cho biết, dòng tiền trong 12 tháng tới dự kiến đến từ thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi cho vay đối tác, cùng với nguồn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và phương án tái cơ cấu nợ.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh điều khoản vi phạm và lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án hoán đổi một phần nợ thành vốn cổ phần.

Duy Quang
#con trai bầu Đức #bầu Đức liên tục gom cổ phiếu #con trai bầu Đức liên tục gom cổ phiếu #gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai #cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai #cổ phiếu #Hoàng Anh Gia Lai #Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai #ông Đoàn Hoàng Nam #cổ phiếu HAG

Xem thêm

Cùng chuyên mục