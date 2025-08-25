Con trai bầu Đức liên tục gom cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

TPO - Vừa chi khoảng 426 tỷ đồng mua 27 triệu cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai bầu Đức - đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 28/8 - 12/9 để nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,92% vốn, tương ứng 52 triệu cổ phần HAG.

Ông Đoàn Hoàng Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) - vừa đăng ký mua thêm 25 triệu cổ phiếu HAG từ ngày 28/8 - 12/9 để nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,92% vốn, tương ứng 52 triệu cổ phần HAG.

Trước đó vào ngày 22/8, ông Nam lần đầu trở thành cổ đông Hoàng Anh Gia Lai khi báo cáo mua thành công 27 triệu cổ phiếu HAG như đăng ký theo phương thức thỏa thuận, để nắm giữ 2,55% vốn điều lệ. Giá trị thương vụ khoảng 426 tỷ đồng.

Trong cùng giai đoạn, bầu Đức đã bán thành công 25 triệu cổ phiếu HAG, thu về gần 381 tỷ đồng, giảm tỷ lệ sở hữu còn 28,84% vốn điều lệ Hoàng Anh Gia Lai nhưng vẫn là cổ đông lớn nhất. Nhiều khả năng, lượng cổ phiếu chuyển nhượng nằm trong loạt giao dịch mua vào của con trai ông.

Đáng chú ý, ngày 22/8 cũng là thời điểm Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) thông báo đưa cổ phiếu HAG ra khỏi diện cảnh báo kể từ 26/8, sau gần 3 năm bị giám sát do lỗ sau thuế năm 2021. Việc xóa lỗ lũy kế giúp cổ phiếu HAG thoát khỏi diện cảnh báo.

Hiện tại, gia đình bầu Đức nắm khoảng 32,62% vốn điều lệ HAG. Ngoài ông Đoàn Hoàng Nam, chị gái Đoàn Hoàng Anh sở hữu 13 triệu cổ phiếu HAG (tương đương 1,23% vốn điều lệ), còn người em Đoàn Hoàng Nam Anh chưa nắm giữ cổ phần nào. Các con của bầu Đức đều sinh sống, học tập tại Singapore và chưa từng xuất hiện trước truyền thông.

6 tháng đầu năm nay, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai lãi ròng gần 834 tỷ đồng sau soát xét, tăng 74% so với cùng kỳ và chấm dứt tình trạng lỗ lũy kế, ghi nhận lãi lũy kế gần 400 tỷ đồng tại thời điểm ngày 30/6.

Doanh thu của HAG tăng 34% lên 3.707 tỷ đồng, chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh chuối. Kết thúc quý II, HAG thực hiện được 58% mục tiêu lợi nhuận năm, dự kiến được điều chỉnh tăng lên 1.500 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025 của HAG, Công ty Kiểm toán Ernst & Young Việt Nam lưu ý, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn hơn 2.767 tỷ đồng. Điều này cho thấy dấu hiệu rủi ro về khả năng hoạt động liên tục. HAG cũng vi phạm một số cam kết trái phiếu, chưa thanh toán các khoản nợ gốc và lãi trái phiếu quá hạn.

Giải trình về vấn đề này, HAG cho biết, dòng tiền trong 12 tháng tới dự kiến đến từ thanh lý một phần các khoản đầu tư tài chính, thu hồi cho vay đối tác, cùng với nguồn từ phát hành trái phiếu riêng lẻ, tín dụng ngân hàng và phương án tái cơ cấu nợ.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đang làm việc với các bên cho vay để điều chỉnh điều khoản vi phạm và lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án hoán đổi một phần nợ thành vốn cổ phần.