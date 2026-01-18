VN-Index 'tuột đỉnh' 1.900 điểm, điều gì chờ đợi chứng khoán tuần tới?

TPO - VN-Index khép lại tuần giao dịch với việc mất mốc 1.900 điểm, sau chuỗi tăng mạnh kéo dài và áp lực chốt lời gia tăng. Trong bối cảnh dòng tiền luân chuyển nhanh, khối ngoại quay đầu bán ròng, xu hướng thị trường vẫn chưa rõ ràng, nhà đầu tư được khuyến nghị không nên FOMO.

Tuần qua, VN-Index ghi nhận diễn biến tăng giảm đan xen, với tâm điểm là sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index mở đầu tuần trong tâm thế hứng khởi, tiếp nối đà tăng từ các tuần trước nhờ sự dẫn dắt của nhóm doanh nghiệp có vốn Nhà nước, đặc biệt là bộ ba ngân hàng quốc doanh.

Trong tuần, VN-Index tiếp tục xác lập đỉnh lịch sử mới khi có thời điểm vượt mốc 1.918 điểm. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh nhanh chóng xuất hiện, chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup, khiến đà tăng của thị trường chung bị thu hẹp đáng kể. Phải đến phiên cuối tuần, sắc xanh mới quay trở lại khi nhóm cổ phiếu này hồi phục cùng với một số mã trụ khác.

Sau 4 tuần tăng liên tiếp, giới phân tích cho rằng, áp lực chốt lời là điều không bất ngờ. Xét theo nhóm ngành, phần lớn các ngành ghi nhận mức tăng tích cực, ngoại trừ bất động sản - nhóm chịu áp lực giảm điểm mạnh do diễn biến kém khả quan của các cổ phiếu họ Vingroup. Nổi bật trong tuần là các nhóm công nghệ, viễn thông, bảo hiểm, dầu khí, khu công nghiệp, cao su, bán lẻ - tiêu dùng và xây dựng - vật liệu xây dựng, chủ yếu tập trung ở các cổ phiếu đầu ngành, có tỷ lệ sở hữu Nhà nước cao.

Tuần qua, VN-Index tiếp tục xác lập đỉnh lịch sử mới khi có thời điểm vượt mốc 1.918 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện rõ rệt, với khối lượng khớp lệnh bình quân đạt khoảng 1,23 tỷ cổ phiếu/phiên, tăng 23,3% so với tuần trước. Đáng chú ý, khối ngoại quay đầu bán ròng gần 1.843 tỷ đồng trên HoSE, chấm dứt chuỗi 4 tuần mua ròng liên tiếp, qua đó gần như chốt lời toàn bộ vị thế mua mạnh từ đầu năm 2026.

Chuyên gia Nguyễn Tấn Phong - Chứng khoán Pinetree - nhận định, dòng tiền đang có xu hướng ngừng đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu Nhà Nước đã tăng mạnh trong nửa tháng qua, và một phần quay trở lại dần những nhóm cổ phiếu beta (hệ số đo lường mức độ biến động) đã giảm mạnh.

Theo ông Phong, nhiều khả năng chỉ số vẫn sẽ được neo vào nửa đầu tuần tới để chào mừng kỳ họp Đại Hội Đảng bắt đầu diễn ra từ ngày 19/1, trước khi bắt đầu biến động mạnh kể từ 1 tuần sau đó - phụ thuộc vào thông điệp và chính sách mới. Nhìn lại trong quá khứ, VN-Index đa số đều có nhịp tăng mạnh sau khi Đại Hội Đảng kết thúc. Bên cạnh đó, trong tuần tới, nhiều doanh nghiệp cũng sẽ bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý 4/2025, cũng sẽ là yếu tố ảnh hưởng đến xu hướng chung của thị trường.

Dù vậy, giai đoạn hiện tại, xu hướng thị trường vẫn chưa rõ ràng, nhà đầu tư nên giữ vững tỷ trọng cổ phiếu và tiền mặt, đề cao quản trị danh mục và không nên FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) vào những cổ phiếu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua.

Nhóm phân tích của Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng, trong bối cảnh thị trường đang chịu áp lực bán ngắn hạn và dòng tiền luân chuyển nhanh giữa các nhóm ngành, chiến lược phù hợp nhất là tiếp tục nắm giữ danh mục theo xu hướng tăng trung hạn của VN-Index. Theo đó, nhà đầu tư nên ưu tiên các cổ phiếu đầu ngành, giữ vai trò dẫn dắt thị trường, và chỉ xem xét điều chỉnh khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng về xu hướng.

Bên cạnh chiến lược nắm giữ, nhà đầu tư có thể chủ động mở rộng tìm kiếm cơ hội đầu tư mới tại các cổ phiếu đầu ngành khác đang hình thành xu hướng tăng mới, sau giai đoạn tích lũy kéo dài.

Tuy nhiên, SHS cũng lưu ý rủi ro đối với các vị thế mang tính đầu cơ cao và sử dụng tỷ lệ đòn bẩy lớn. Trong giai đoạn hiện nay, nhà đầu tư nên cân nhắc cơ cấu danh mục, từng bước giảm dư nợ margin, nhất là khi thông tin về tổng dư nợ cho vay ký quỹ quý IV/2025 của các công ty chứng khoán sắp được công bố, có thể tạo thêm áp lực lên thị trường.