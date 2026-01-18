Đại hội XIV của Đảng: Mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước với yêu cầu cao hơn

Ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh đã trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí về tầm nhìn, mục tiêu và những định hướng lớn, nhằm xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững; phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030

Đại hội XIV của Đảng xác lập những định hướng phát triển mới cho đất nước trong giai đoạn tới. Đặt trong tổng thể đó, Bắc Ninh xác định tầm nhìn như thế nào để phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, thưa ông?

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, tính tự chủ, bền vững. Đặt trong tổng thể đó, Bắc Ninh xác định rõ mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 là quá trình nâng tầm toàn diện về mô hình phát triển, năng lực quản trị và chất lượng sống của Nhân dân.

Sau hợp nhất, tỉnh Bắc Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian rộng hơn, dư địa, nguồn lực lớn hơn và yêu cầu quản trị cao hơn. Tầm nhìn xuyên suốt của tỉnh là xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh nhưng bền vững; hiện đại nhưng giàu bản sắc; tăng trưởng kinh tế gắn chặt với tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Trên nền tảng định hướng của Đại hội XIV, tỉnh xác định lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực then chốt; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; lấy văn hóa Kinh Bắc làm nền tảng tinh thần và sức mạnh nội sinh; lấy kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị làm điều kiện bảo đảm. Đây là con đường để Bắc Ninh đi nhanh về tốc độ, nhưng vững về nền tảng, bền về dài hạn, đủ năng lực và điều kiện để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030…

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh cần những đột phá nào về cơ chế, chính sách, quy hoạch, hạ tầng và quản trị phát triển? Trong các khâu đó, đâu là khâu được tỉnh xác định phải đi trước, làm trước để tạo sức lan tỏa cho toàn bộ quá trình phát triển?

Tỉnh Bắc Ninh xác định rõ ba đột phá then chốt có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ nhất là đột phá về thể chế và năng lực quản trị phát triển. Tỉnh tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả.

Thứ hai là đột phá về nguồn nhân lực. Bắc Ninh coi đây là đột phá có ý nghĩa lâu dài và bền vững nhất. Tỉnh tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời chú trọng đào tạo, thu hút nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số, logistics, y tế, giáo dục và quản lý đô thị hiện đại.

Thứ ba là đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Tỉnh ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, hạ tầng khu công nghiệp, đô thị và hạ tầng số; mở rộng không gian phát triển, tăng cường liên kết với Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng Thủ đô.

Trong các khâu đó, tỉnh Bắc Ninh xác định quy hoạch và hạ tầng phải đi trước một bước. Quy hoạch phải gắn chặt với quy hoạch vùng và quốc gia, có tầm nhìn dài hạn; hạ tầng phải tạo “đường băng” cho phát triển, giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, thể chế và kỷ luật thực thi là yếu tố quyết định để biến quy hoạch và hạ tầng thành năng lực phát triển thực chất...

Lợi thế cạnh tranh mềm

Phát triển đô thị hiện đại nhưng không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân là yêu cầu xuyên suốt. Ông đánh giá như thế nào về vai trò của con người, bản sắc văn hóa Kinh Bắc trong việc tạo dựng nền tảng phát triển bền vững và lợi thế cạnh tranh dài hạn cho Bắc Ninh?

Tỉnh Bắc Ninh xác định con người vừa là trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của mọi chiến lược phát triển. Tăng trưởng kinh tế, hướng tới phải nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, bảo đảm môi trường an toàn, đô thị văn minh, an sinh xã hội bền vững và cơ hội phát triển công bằng, hạnh phúc cho mọi người dân.

Bắc Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Bản sắc văn hóa Kinh Bắc là giá trị cốt lõi, là nền tảng tinh thần và cũng là lợi thế cạnh tranh mềm của Bắc Ninh. Tỉnh coi việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa không chỉ là nhiệm vụ gìn giữ di sản, mà còn là cách tạo nguồn lực nội sinh cho phát triển. Khi văn hóa được kết nối với tư duy hiện đại, công nghệ và kinh tế sáng tạo, Bắc Ninh có thể phát triển các lĩnh vực như du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa, dịch vụ sáng tạo, giáo dục - đào tạo chất lượng cao.

Song song với đó, bảo vệ môi trường được xác định là yêu cầu bắt buộc. Tỉnh Bắc Ninh quản lý chặt chẽ tài nguyên, đất đai; kiểm soát ô nhiễm tại các khu, cụm công nghiệp và làng nghề; thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; nâng cao tiêu chuẩn môi trường trong thu hút đầu tư. Phát triển đô thị phải đi đôi với gìn giữ bản sắc, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống, để tỉnh Bắc Ninh thực sự trở thành nơi đáng sống, đáng đầu tư và đáng gắn bó lâu dài.

Tăng trưởng kinh tế gắn chặt với nâng cao chất lượng sống

Từ diễn đàn Đại hội XIV của Đảng, ông muốn gửi thông điệp gì tới nhân dân trong tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư về quyết tâm, hành động và khát vọng xây dựng Bắc Ninh phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm một thành phố trực thuộc Trung ương?

Thông điệp mà Bắc Ninh muốn gửi đi là phát triển nhanh nhưng phải bền vững; hiện đại nhưng không đánh mất bản sắc; tăng trưởng kinh tế phải gắn chặt với nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Đó không chỉ là lựa chọn phát triển, mà là con đường Bắc Ninh kiên định theo đuổi trong giai đoạn tới.

Với Nhân dân trong tỉnh, thông điệp cốt lõi là mọi chủ trương, chính sách phát triển đều hướng tới con người, vì con người và do con người. Sự đồng thuận, niềm tin và tinh thần đồng hành của Nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để Bắc Ninh vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và phát triển bền vững. Phát triển đô thị, công nghiệp hay hạ tầng đều phải quy về mục tiêu nâng cao chất lượng sống, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định và an toàn cho Nhân dân.

Với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, tỉnh Bắc Ninh mong muốn tiếp tục là điểm đến tin cậy, nơi hội tụ của tinh thần hợp tác, đổi mới và phát triển lâu dài. Tỉnh kiên định định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, thân thiện môi trường, hiệu quả và bền vững; đồng thời khuyến khích sự gắn kết, chia sẻ và cùng phát triển giữa doanh nghiệp với địa phương, giữa doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước.

Với toàn hệ thống chính trị, thông điệp xuyên suốt là tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và hành động. Mỗi mục tiêu phát triển đều phải được cụ thể hóa bằng việc làm thiết thực, bằng hiệu quả thực tế và bằng sự chuyển biến có thể cảm nhận được trong đời sống xã hội.

Trên nền tảng đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên, Bắc Ninh quyết tâm phát triển bằng năng lực thực chất, bằng nền tảng bền vững và bằng sự đồng thuận xã hội cao, để sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

