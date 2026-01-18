Đường Tam Trinh 10 năm thi công chưa xong, bao giờ mới hoàn thành?

TPO - Sau nhiều năm chậm tiến độ, dự án xây dựng đường Tam Trinh (Hà Nội) đang được các phường trong vùng dự án gồm Hoàng Mai, Vĩnh Tuy, Tương Mai tăng tốc giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao cho đơn vị thi công.

Dự án Xây dựng đường Tam Trinh có chiều dài khoảng 3,5km là một công trình giao thông quan trọng trên địa bàn TP Hà Nội, kết nối đường Vành đai 2 và Vành đai 3. Dự án được khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành sau 3 năm, tuy nhiên trong quá trình thực hiện, do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng khiến dự án đình trệ.

Sau nhiều năm "đứng bánh", gần đây, dự án được tái khởi động, các địa phương đẩy nhanh công tác GPMB, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Thông tin với PV Tiền Phong, đại diện UBND phường Hoàng Mai cho biết, trong tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án đường Tam Trinh riêng địa bàn phường Hoàng Mai chiếm hơn 34.390m², liên quan tới khoảng 1.343 hộ gia đình và tổ chức.

Trong đó, khu vực phường Yên Sở (trước đây) có diện tích thu hồi lớn nhất với hơn 27.348m², liên quan đến 1.218 hộ dân và 19 tổ chức. Đến nay, toàn bộ diện tích đất nông nghiệp của 801 hộ dân và đất của một tổ chức đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công các hạng mục dự án.

Một số đoạn của dự án đường Tam Trinh đã hoàn thiện hạ tầng

Một số hộ thuộc diện phê duyệt phương án từ năm 2018 hiện vẫn chưa nhận tiền bồi thường. Đến nay, UBND phường Hoàng Mai đã ban hành các quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án điều chỉnh và đang tiếp tục tổ chức vận động, thuyết phục, đồng thời thực hiện các bước theo đúng trình tự pháp luật nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân và tiến độ chung của dự án...

Đại diện UBND phường Hoàng Mai khẳng định mục tiêu sớm hoàn thành công tác GPMB dự án đường Tam Trinh, góp phần đưa công trình vào thi công đồng bộ, đáp ứng mong mỏi của người dân và yêu cầu phát triển đô thị của Thủ đô.

Công tác GPMB đang được thực hiện khẩn trương để sớm thông tuyến đường thi công 10 năm

Bà Đào Thu Hằng, Chủ tịch UBND phường Tương Mai cho biết thêm, mặc dù còn một số khó khăn đối với các hộ dân còn lại, chủ yếu liên quan đến nguồn gốc đất do thời gian sử dụng kéo dài, dẫn đến nhiều biến động về chủ sử dụng cũng như nguồn gốc sử dụng đất. Tuy nhiên, với quyết tâm cao phường đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tuyến đường Tam Trinh trong quý I/2026.

Trên địa bàn phường Vĩnh Tuy, đại diện Ban Quản lý dự án Đầu tư – Hạ tầng cho biết, đến ngày 14/1/2026, công tác GPMB đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Trong số các hộ đã có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hiện 26 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Bên cạnh đó, còn 11 hộ đã được phê duyệt phương án nhưng chưa hoàn tất việc nhận tiền. Trong số này, có 2 hộ đã nhận tiền vào đầu tháng 1/2026; 9 hộ còn lại dù đã được mời nhận tiền lần thứ hai nhưng chưa đến làm thủ tục theo quy định. Ngoài ra, một trường hợp đã phê duyệt phương án song phải điều chỉnh quyết định theo kết quả giải quyết khiếu nại của UBND quận Hoàng Mai (trước đây), hiện đang tiếp tục được các cơ quan chức năng rà soát, xử lý theo đúng trình tự pháp luật.

Đối với 56 hồ sơ chưa có quyết định phê duyệt phương án, các bước chuẩn bị cũng đang được triển khai đồng bộ. Trong đó, 30 hồ sơ đã được công khai dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, chờ hoàn thiện các thủ tục để ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án theo quy định.

Đáng chú ý, 26 hồ sơ đã được UBND phường Mai Động (trước đây) xác nhận nguồn gốc đất và tài sản gắn liền với đất. Trên cơ sở đó, UBND phường Vĩnh Tuy đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, tổ chức làm việc trực tiếp với các hộ dân để tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan đến công tác GPMB theo mô hình chính quyền hai cấp, đồng thời thông tin về chính sách tái định cư của dự án. Qua các buổi làm việc, đa số các hộ dân đã được cung cấp đầy đủ thông tin, cơ bản đồng thuận với chủ trương triển khai dự án.