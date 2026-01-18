Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hầm chui nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sẽ thông xe ngày 10/2

Anh Trọng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (Ban Giao thông - chủ đầu tư) vừa cho biết, dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sẽ thông xe ngày 10/2 (tức vào ngày 23 tháng Chạp năm Ất Tỵ).

Ban Giao thông cho biết, hiện dự án đã thi công xong cơ bản, các đơn vị thi công đang hoàn thiện các hạng mục cuối tại đường dẫn lên xuống phía phố Định Công, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 1.

Với mặt bằng tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng, việc hoàn trả, thảm lại nhựa mặt đường cũng đã xong và bàn giao cho Sở Xây dựng tổ chức lại giao thông.

Theo Ban Giao thông, dự án đủ điều kiện hoàn thành và thông xe trước Tết, kế hoạch được đưa ra là ngày 10/2.

tp-1.jpg
Nút giao Giải Phóng - Kim Đồng đã được dỡ rào thi công hầm chui Vành đai 2,5.

Với chiều dài 460 mét, quy mô 4 làn xe cơ giới và đi ngầm, ngày 6/10/2021 dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng và có mục tiêu giảm hoàn thiện tuyến đường Vành đai 2,5, đồng thời giảm ùn tắc tại nút giao Giải Phóng – Kim Đồng.

Theo ghi nhận tại hiện trường, sau khi hoàn thiện thi công ở mặt nút giao và thu rào chắn, chủ đầu tư đang phối hợp với cơ quan chức năng trong đó có Sở Xây dựng, Phòng CSGT Hà Nội hướng dẫn, điều tiết, tổ chức giao thông cho phương tiện lưu thông bình thường qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng theo tình hình mới.

Hiện tại nút giao, các đơn vị thi công đã điều chỉnh lại hệ thống dải phân cách giữa, bổ sung biển chỉ dẫn, hệ thống sơn kẻ đảm bảo an toàn cho các phương tiện khi vào nút giao phù hợp với diện tích nút giao sau khi được mở rộng.

Anh Trọng
#Vành đai 2.5 #hầm chui vành đai 2.5 #ban giao thông #tổ chức giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục