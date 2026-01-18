Sau tiếng động lớn, cả đoạn đường dài gần 50m ‘biến mất’

Đến hơn 12 giờ ngày 18/1, lực lượng chức năng phường Chánh Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan của TPHCM vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hai đầu đoạn đường Ba Đình. Rào chắn, biển cảnh báo được lắp đặt nhằm ngăn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, phục vụ công tác khảo sát và xử lý sự cố.

Cả một đoạn đường đổ sụp.

Sáng sớm nay, một đoạn đường ven kênh trên đường Ba Đình (phường Chánh Hưng, TP.HCM) bất ngờ xảy ra sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, tạo hố sâu ăn sát mặt đường, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, khoảng gần 6h sáng, người dân sinh sống gần khu vực công viên Hưng Phú phát hiện mặt đất ven kênh xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sau đó bất ngờ đổ sụp xuống lòng kênh. Đoạn sạt lở kéo dài gần 50 m dọc tuyến đường Ba Đình, khoét sâu vào phần lòng đường, tạo thành hố sâu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đoạn đường đang bị phong toả để điều tra nguyên nhân.

Thời điểm xảy ra sự cố vào sáng sớm nên may mắn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khối lượng lớn đất đá và bê tông mặt đường đã bị cuốn trôi xuống kênh, đe dọa trực tiếp kết cấu hạ tầng khu vực và an toàn của người tham gia giao thông.

“Nghe tiếng động lớn, tôi chạy ra thì thấy một mảng đường đã biến mất, nước kênh bắt đầu lấn sâu vào. Rất may lúc đó chưa có nhiều xe cộ qua lại”, anh Minh Hoàng, người dân địa phương, cho biết.

Hiện các cơ quan chuyên môn đang đánh giá mức độ thiệt hại, làm rõ nguyên nhân sạt lở để đề xuất phương án gia cố, khắc phục. Đường Ba Đình là tuyến giao thông ven kênh quan trọng của khu vực, việc phong tỏa dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thời gian tới.