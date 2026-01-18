Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Sau tiếng động lớn, cả đoạn đường dài gần 50m ‘biến mất’

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - “Nghe tiếng động lớn, tôi chạy ra thì thấy một mảng đường đã biến mất, nước kênh bắt đầu lấn sâu vào. Rất may lúc đó chưa có nhiều xe cộ qua lại”, anh Minh Hoàng, người dân ở phường Chánh Hưng, TPHCM kể lại.

Đến hơn 12 giờ ngày 18/1, lực lượng chức năng phường Chánh Hưng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan của TPHCM vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt hai đầu đoạn đường Ba Đình. Rào chắn, biển cảnh báo được lắp đặt nhằm ngăn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, phục vụ công tác khảo sát và xử lý sự cố.

img-7006.jpg
Cả một đoạn đường đổ sụp.

Sáng sớm nay, một đoạn đường ven kênh trên đường Ba Đình (phường Chánh Hưng, TP.HCM) bất ngờ xảy ra sụt lún, sạt lở nghiêm trọng, tạo hố sâu ăn sát mặt đường, buộc lực lượng chức năng phải phong tỏa khẩn cấp để đảm bảo an toàn.

Theo ghi nhận, khoảng gần 6h sáng, người dân sinh sống gần khu vực công viên Hưng Phú phát hiện mặt đất ven kênh xuất hiện nhiều vết rạn nứt, sau đó bất ngờ đổ sụp xuống lòng kênh. Đoạn sạt lở kéo dài gần 50 m dọc tuyến đường Ba Đình, khoét sâu vào phần lòng đường, tạo thành hố sâu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

img-7006.jpg
img-7005.jpg
img-7004.jpg
Đoạn đường đang bị phong toả để điều tra nguyên nhân.

Thời điểm xảy ra sự cố vào sáng sớm nên may mắn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, khối lượng lớn đất đá và bê tông mặt đường đã bị cuốn trôi xuống kênh, đe dọa trực tiếp kết cấu hạ tầng khu vực và an toàn của người tham gia giao thông.

“Nghe tiếng động lớn, tôi chạy ra thì thấy một mảng đường đã biến mất, nước kênh bắt đầu lấn sâu vào. Rất may lúc đó chưa có nhiều xe cộ qua lại”, anh Minh Hoàng, người dân địa phương, cho biết.

Hiện các cơ quan chuyên môn đang đánh giá mức độ thiệt hại, làm rõ nguyên nhân sạt lở để đề xuất phương án gia cố, khắc phục. Đường Ba Đình là tuyến giao thông ven kênh quan trọng của khu vực, việc phong tỏa dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong thời gian tới.

Nguyễn Dũng
#Sạt lở #Sạt lở bờ kênh #TPHCM #Lực lượng chức năng #Điều tra #Phong toả #Người dân #Sạt lở linh hoàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục