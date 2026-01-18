YouTuber Đinh Thị Lan bị phạt tù; Thủ đoạn ‘phù phép’ thịt heo thành thịt đà điểu, nhím, nai

TPO - Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa sẽ được chỉnh trang trước Tết; Triệt phá đường dây ‘phù phép’ thịt heo thành thịt đà điểu, nhím, nai quy mô lớn; YouTuber Đinh Thị Lan bị phạt 1 năm 9 tháng tù; Khởi tố chủ kênh TikTok “Phú Tử”,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.

Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa sẽ được chỉnh trang trước Tết

Theo phương án vừa được UBND TP HCM chấp thuận, thành phố triển khai cải tạo 7 khu vực gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Công việc dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ.

Chợ Bến Thành sẽ được chỉnh trang trước Tết

Trước đó, doanh nghiệp này đã thực hiện cải tạo, sơn mới dãy phố Lê Lợi (quận 1 cũ), góp phần tạo diện mạo khang trang cho tuyến đường trung tâm thành phố.

Triệt phá đường dây ‘phù phép’ thịt heo thành thịt đà điểu, nhím, nai quy mô lớn

Công an TPHCM vừa triệt phá đường dây “phù phép” thịt heo thành thịt đà điểu, thịt dê Úc, thịt nhím cắt lát, thịt nai... để bán ra thị trường dịp Tết. Trong hơn 1 năm qua, chúng tuồn ra thị trường 50 tấn thịt giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TPHCM cho biết, đã bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây nói trên và đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Kho hàng thịt đông lạnh nằm chờ "phù phép" thành thịt đặc sản.

Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và tung ra thị trường hơn 50 tấn hàng giả. Thủ đoạn của nhóm này là chế biến, tẩm ướp thịt heo qua nhiều công đoạn, "biến hóa" thành các loại đặc sản như: thịt đà điểu, bắp dê Úc, thịt nhím cắt lát, thịt nai...

Cơ quan chức năng ước tính, giá trị số hàng giả này tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)

7 giờ truy bắt 'nữ quái' liên tiếp trộm tiệm vàng ở TPHCM

Công an phường An Đông, TPHCM vừa phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng L.T.P.T. (42 tuổi, quê Đà Nẵng) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chị N.T.T.N., một tiểu thương kinh doanh trang sức tại tầng hầm chợ An Đông (phường An Đông), hốt hoảng đến cơ quan công an trình báo về việc bị mất trộm tài sản giá trị lớn.

Theo trình báo, khoảng 11h cùng ngày, một phụ nữ mặc áo khoác Jean xanh, đội nón bảo hiểm tiếp cận tiệm vàng của chị N. Đáng chú ý, người này không hỏi giá hay xem mẫu mã như khách thường mà chỉ đứng tập trung bấm điện thoại.

Lợi dụng lúc chị N. bận rộn tư vấn cho các khách hàng khác, đối tượng nhanh tay "cuỗm" mất 1 chiếc lắc tay vàng trắng có trị giá khoảng 160 triệu đồng, rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và trích xuất dữ liệu camera, chỉ sau 7 giờ tiếp nhận tin báo, công an nhanh chóng khoanh vùng, xác định nghi phạm là L.T.P.T. Đối tượng này đang lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn phường An Lạc.

Bước đầu T. thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng nói, T. là đối tượng "cộm cán" đã có 2 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản" và vừa mới ra tù không lâu.

YouTuber Đinh Thị Lan bị phạt 1 năm 9 tháng tù

TAND Khu vực 7 - TPHCM vừa tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi, ngụ TPHCM) 1 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Bị cáo Đinh Thị Lan tại phiên tòa.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ, HĐXX xác định bị cáo Lan sử dụng tài khoản YouTube "Lan Đinh” tự ghi hình 6 video clip và phát tán trên không gian mạng những thông tin không đúng sự thật, hoặc thông tin chưa được kiểm chứng. Các video này có nội dung xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng (chồng bà Hằng), trái quy định của pháp luật.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Lan gây mất trật tự xã hội, xúc phạm tới danh dự của người khác. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo quanh co, không thành khẩn khai báo, coi thường pháp luật. (XEM CHI TIẾT)

Công an Đồng Nai khởi tố chủ kênh TikTok “Phú Tử”

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú (26 tuổi, quê Ninh Bình, chủ tài khoản TikTok "Phú Tử") để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vũ Hoàng Phú (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, Phú là chủ tài khoản TikTok "Phú Tử", có khoảng 1,2 triệu người theo dõi, là cá nhân có ảnh hưởng trên không gian mạng, nhưng do nhận thức pháp luật hạn chế, Phú đã có những hành vi thiếu kiểm soát, gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, ngày 12/8/2025, tại TAND tỉnh Đồng Nai, Phú sử dụng khung ảnh lao vào đánh bị cáo Lưu Quang Trung, trong lúc lực lượng cảnh sát đang áp giải người này rời khỏi phòng xét xử.

Hành vi của Phú khiến phiên tòa bị náo loạn, gây cản trở hoạt động và sự tôn nghiêm của tòa án, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Đến ngày 22/12/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phú. (XEM CHI TIẾT)

Người dân ở Đồng Nai xếp hàng chờ hứng từng xô nước sinh hoạt

Những ngày qua, cuộc sống của nhiều hộ dân ở xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) bị đảo lộn khi nguồn nước sinh hoạt trở nên khan hiếm. Từ ăn uống, tắm giặt đến vệ sinh, người dân đều phải chắt chiu từng xô, can nước để cầm cự qua ngày.

Công ty CP nước Nhơn Trạch thông tin, do nhà máy nước Đại Phước gặp sự cố, nên việc cấp nước sinh hoạt trên địa bàn xã Đại Phước bị gián đoạn.

Ông Hồ Quốc Tân - Chủ tịch UBND xã Đại Phước (tỉnh Đồng Nai) cho biết, theo thống kê sơ bộ có cả nghìn hộ dân trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Địa phương đang tiếp tục vận động các mạnh thường quân cùng chung tay hỗ trợ các xe tiếp nước cho bà con trong khi chờ nguồn nước sạch được khôi phục ổn định trở lại.

Tây Ninh phạt 10 người hơn 100 triệu đồng vì nhập cảnh trái phép

Đồn Biên phòng Tuyên Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 người về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép.

Theo thông tin ban đầu, lực lượng Đồn Biên phòng Tuyên Bình phối hợp với công an địa phương và các đơn vị liên quan tuần tra tại khu vực cách cột mốc 214 khoảng 30m về phía Việt Nam, thuộc ấp Rạch Mây, xã Tuyên Bình.

Lực lượng chức năng phát hiện 10 người có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định pháp luật. Đồn Biên phòng Tuyên Bình đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 10 đối tượng về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép với số tiền 103 triệu đồng. (XEM CHI TIẾT)