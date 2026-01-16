Thời tiết TPHCM những ngày cuối tuần ra sao?

TPO - Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày tới, thời tiết TPHCM duy trì trạng thái hanh khô, độ ẩm giảm thấp, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng.

Sáng 16/1, người dân TPHCM đón ngày mới trong tiết trời mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Tuy nhiên, vào thời điểm trưa, nhiệt độ cao nhất được dự báo vào khoảng 30 - 32 độ C, có nơi 33 độ C.

Nhận định hình thế thời tiết ảnh hưởng đến TPHCM vào những ngày cuối tuần, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cho biết, hiện nay không khí lạnh đang di chuyển ra phía đông và suy yếu dần.

Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình trên vùng biển phía Đông Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ xu hướng suy yếu rút ra đông. Nhiễu động gió trên cao (tác nhân gia tăng ẩm, gây mưa) hoạt động tốt trên khu vực Nam bộ.

Trong những ngày tới không khí lạnh sẽ suy yếu dần, khoảng ngày 20-21/1, một đợt không khí lạnh có khả năng được tăng cường trở lại. Gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình, từ khoảng ngày 21-22/1 hoạt động mạnh dần trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ hoạt động yếu, khoảng ngày 18/1 áp cao cận nhiệt đới nhánh phía Tây mở rộng sang phía Đông, ngày 19/1 nâng trục lên phía bắc qua Bắc Trung Bộ. Nhiễu động gió Đông trên cao hoạt động yếu từ ngày 18-19/1.

“Trong những ngày tới, thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm đề phòng nguy cơ cao xảy ra cháy nổ, một số ngày có tiết trời lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe”- Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ khuyến cáo.