Tiền Phong

Nhịp sống phương Nam

Google News

Đường nhựa hóa đất đá, hàng quán phải đóng cửa vì ế ấm

Hương Chi

TPO - Xe bồn, đầu kéo container, xe tải nặng… nối đuôi nhau biến con đường nhựa thành đường đất. Người dân sinh sống hai bên đường phải đóng cửa suốt ngày, vật dụng vẫn bị bụi bám đầy. Trong khi đó, hàng quán phải đóng cửa vì ế ẩm. Đó là những gì ghi nhận được trên đường Cầu Định (phường Hòa Lợi, TPHCM).

Video: Đường Cầu Định xuống cấp
tp-duong-10.jpg
Ngày 17/1, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, tuyến đường Cầu Định (phường Hòa Lợi, TPHCM), xuống cấp﻿ trầm trọng, chằng chịt hố voi, ổ gà.
tp-duong-9.jpg
Hố lớn trên đường Cầu Định, phương tiện lưu thông phải né tránh.
tp-duong-11.jpg
tp-duong-12.jpg
Xe bồn, đầu kéo container lưu thông hằng ngày trên đường Cầu Định.
tp-duong-13.jpg
Tuyến đường có chiều dài gần 2,5 km kết nối﻿ với Quốc lộ 13. Đây là tuyến đường dẫn vào Trại giam Bến Lớn và Trung tâm đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ thuộc Công an TPHCM.
tp-duong-7.jpg
tp-duong-3.jpg
Ông Tuấn, sinh sống trên đường Cầu Định cho biết, nhiều năm nay, gia đình phải đóng cửa xuyên suốt cả ngày lẫn đêm song vật dụng bên trong vẫn bị bụi bám. “Đường nhiều ổ gà, bụi mịt mù khi trời nắng, lầy lội lúc mưa. Những lúc trời mưa lớn, đêm tối, không ít người đi xe máy bị té ngã do cán trúng ổ gà ngập﻿ nước. Đã có lần, tôi rao bán nhà để đi nơi khác ở nhưng khách đến nhìn đường thảm quá không mua”- ông Tuấn thở dài.
tp-duong.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, hai bên đường Cầu Định, hàng loạt quán đóng cửa. Bà Mai, một hộ kinh doanh﻿ trên đường này cho biết, các quán ăn, hộ kinh doanh bên đường dùng mọi biện pháp để hạn chế bụi song bất lực. Quán vắng khách, không bám trụ được buộc họ phải trả mặt bằng.
tp-duong-6.jpg
tp-duong-4.jpg
Bụi bám đầy vật dụng trong nhà dân hai bên đường Cầu Định.
tp-duong-1.jpg
tp-duong-0.jpg
tp-duong-5.jpg
Đường Cầu Định rộng khoảng 8m, nhưng phương tiện tham gia giao thông rất đông. Phóng viên đến đây ghi nhận, mới thấy nỗi khổ của người dân khi phải hứng chịu cảnh bụi bay mịch mù. Dù có xe tưới nước trên đường để giảm bụi﻿ song người dân vẫn phải liên tục dùng vòi nước tưới đường trước nhà.
tp-duong-8.jpg
Đường Cầu Định chỉ vỏn vẹn vài chục mét đoạn đầu nối Quốc lộ 13 còn nhìn thấy phần thảm nhựa, còn lại bị bong tróc, trơ cát đá như đường đất.
tp-duong-15.jpg
Trên đường chằng chịt hố voi, ổ gà﻿, sống trâu, ô tô con và xe máy đi qua đây chỉ dám “bò” với vận tốc 5km/h.
tp-duong-14.jpg
Hình ảnh quen thuộc trên đường Cầu Định﻿ là xe bồn, đầu kéo container, tải nặng nối đuôi nhau. Điểm giữa và cuối đường này có khoảng 15 công ty, trong đó có nhà máy sản xuất thép, trộn bê tông.
tp-duong-2.jpg
Các hộ kinh doanh hai bên đường hằng ngày phải rửa vật dụng do bụi bám.

Đại diện UBND phường Hòa Lợi cho biết, để hạn chế bụi, cơ quan chức năng bố trí xe bồn chở nước tưới đường Cầu Định hằng ngày, đây là giải pháp tạm thời. Đường Cầu Định đã được lên kế hoạch nâng cấp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Cát – TPHCM làm chủ đầu tư. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành đo đạc, thống kê các trường hợp giải tỏa mặt bằng để bồi thường. Dự án đường Cầu Định sẽ được nâng cấp với kết cấu mặt đường bê tông nóng, rộng 12m, vỉa hè mỗi bên 3m. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 200 tỷ đồng.

Hương Chi
#đường Cầu Định #TPHCM #xuống cấp #bụi bặm #hàng quán đóng cửa #nâng cấp đường

