Đường nhựa hóa đất đá, hàng quán phải đóng cửa vì ế ấm

Đại diện UBND phường Hòa Lợi cho biết, để hạn chế bụi, cơ quan chức năng bố trí xe bồn chở nước tưới đường Cầu Định hằng ngày, đây là giải pháp tạm thời. Đường Cầu Định đã được lên kế hoạch nâng cấp do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Bến Cát – TPHCM làm chủ đầu tư. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành đo đạc, thống kê các trường hợp giải tỏa mặt bằng để bồi thường. Dự án đường Cầu Định sẽ được nâng cấp với kết cấu mặt đường bê tông nóng, rộng 12m, vỉa hè mỗi bên 3m. Tổng mức đầu tư dự kiến gần 200 tỷ đồng.