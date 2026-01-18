Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPHCM sắp đón triều cường đầu tháng Chạp

Hữu Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo đỉnh triều cao nhất đợt này có thể xuất hiện vào ngày 19-21/1 (tức từ ngày mùng 1 - mùng 3 tháng Chạp) ở mức khoảng 1,5-1,55m, xấp xỉ hoặc trên báo động 2 khoảng 0,05m. Cùng với đó, gió mùa Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với triều cường có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp và ven sông ở TPHCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm. Đến 7 giờ ngày 17/1, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày đo tại các trạm đều ở mức dưới báo động 1.

Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Chạp năm Ất Tỵ (cuối tháng 1/2026).

11111111.jpg
Đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TPHCM) bị ngập do triều cường.

Đỉnh triều cao nhất đợt này có thể xuất hiện vào ngày 19-21/1 (từ ngày mùng 1 - mùng 3 tháng Chạp) và ở mức như sau: Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở khoảng 1,5-1,55m, xấp xỉ hoặc trên báo động 2 khoảng 0,05m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao nhất khoảng từ 4-6 giờ và 18-19 giờ.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Mặc dù đỉnh triều đợt này ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn chỉ quanh mức báo động 2, tuy nhiên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo gió mùa Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với triều cường có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng tới đời sống và giao thông, đi lại của người dân trên địa bàn TPHCM.

Hữu Huy
#triều cường #TPHCM #ngập úng #gió mùa #đỉnh triều

Xem thêm

Cùng chuyên mục