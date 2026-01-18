TPHCM sắp đón triều cường đầu tháng Chạp

TPO - Cơ quan Khí tượng Thủy văn dự báo đỉnh triều cao nhất đợt này có thể xuất hiện vào ngày 19-21/1 (tức từ ngày mùng 1 - mùng 3 tháng Chạp) ở mức khoảng 1,5-1,55m, xấp xỉ hoặc trên báo động 2 khoảng 0,05m. Cùng với đó, gió mùa Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với triều cường có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp và ven sông ở TPHCM.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24 giờ qua, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn biến đổi chậm. Đến 7 giờ ngày 17/1, mực nước đỉnh triều cao nhất ngày đo tại các trạm đều ở mức dưới báo động 1.

Dự báo trong 5 ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại hầu hết các trạm trên sông Sài Gòn lên nhanh theo kỳ triều cường đầu tháng Chạp năm Ất Tỵ (cuối tháng 1/2026).

Đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận, TPHCM) bị ngập do triều cường.

Đỉnh triều cao nhất đợt này có thể xuất hiện vào ngày 19-21/1 (từ ngày mùng 1 - mùng 3 tháng Chạp) và ở mức như sau: Trạm Phú An (sông Sài Gòn) và trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) ở khoảng 1,5-1,55m, xấp xỉ hoặc trên báo động 2 khoảng 0,05m. Thời gian xuất hiện đỉnh triều cao nhất khoảng từ 4-6 giờ và 18-19 giờ.

Mức độ rủi ro thiên tai khu vực sông Sài Gòn ở cấp độ 2.

Mặc dù đỉnh triều đợt này ở khu vực hạ lưu sông Sài Gòn chỉ quanh mức báo động 2, tuy nhiên, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ dự báo gió mùa Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến mạnh, kết hợp với triều cường có khả năng gây ngập úng vùng trũng thấp và ven sông, ảnh hưởng tới đời sống và giao thông, đi lại của người dân trên địa bàn TPHCM.