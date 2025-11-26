Người dân TPHCM bị ‘tra tấn’ bên con đường 'đau khổ'

Ngày 26/11, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy – Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết, qua tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh nhiều về đường Thuận Giao xuống cấp. Tuyến đường này do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An TPHCM quản lý và đã lên kế hoạch nâng cấp. “Phường đã trao đổi, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An TPHCM sớm cho thi công xây dựng đường Thuận Giao 17 để người dân đi lại thuận lợi”- lãnh đạo UBND phường Thuận Giao cho hay.

Về trạm thu gom rác thải trong khu dân cư, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết, đã tồn tại từ nhiều năm trước. Để tránh ô nhiễm môi trường, tạo không khí trong lành cho người dân, phường đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sớm có phương án bố trí nơi đặt trạm phù hợp để di dời.