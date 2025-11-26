Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người dân TPHCM bị ‘tra tấn’ bên con đường 'đau khổ'

Hương Chi

TPO - Hằng ngày, cư dân tại phường Thuận Giao, TPHCM không chỉ vất vả lội sình trên con đường xuống cấp mà còn bị ám ảnh bởi mùi hôi từ xe thu gom rác. Lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết, đã kiến nghị nâng cấp đường, di dời trạm rác thải ra khỏi khu dân cư.

Video: Tuyến đường Thuận Giao 17 (phường Thuận Giao, TPHCM)
tp-duong-7.jpg
Ngày 26/11, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận đường Thuận Giao 17, phường Thuận Giao, TPHCM xuống cấp nghiêm trọng﻿, chằng chịt ổ voi.
tp-duong-1.jpg
tp-duong-4.jpg
Một số đoạn dù trời không mưa vẫn bị ngập nước tù đọng, trong khi nhiều đoạn bụi bay mù mịt.
tp-duong-10.jpg
tp-duong.jpg
“Nhiều năm nay, hàng nghìn người dân nơi đây, đi lại rất vất vả. Trên đường Thuận Giao 17 có nhiều trường học, chợ, công ty, phương tiện qua lại rất đông. Đường xuống cấp, nhiều hố lớn gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông﻿”- ông Tuấn, ngụ khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TPHCM chia sẻ.
tp-duong-3.jpg
tp-duong-0.jpg
Không chỉ khổ sở với đường sình lầy﻿, người dân nơi đây còn bị 'tra tấn' bởi mùi hôi từ trạm tập kết rác thải đặt bên cạnh đường Thuận Giao 17. Đây là một trong các điểm trung chuyển rác thải thuộc Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương.
tp-duong-9.jpg
Có mặt tại trạm trung chuyển rác trên đường Thuận Giao 17﻿, phóng viên ghi nhận môi trường sống của hàng nghìn người dân khu vực này bị ảnh hưởng. Hàng ngày, xe thu gom rác từ các phường, xã thuộc TP.Thuận An (cũ) vận chuyển tập kết về đây.
tp-duong-5.jpg
Đường Thuận Giao 17 cứ cách vài phút lại có một xe tải chở đầy rác thải đi vào trạm. Nước rỉ rác trên xe chảy xuống đọng lại trên mặt đường, bốc mùi hôi thối. Gần trạm trung chuyển rác có nhiều khu nhà trọ, trường mầm non...
tp-rac.jpg
“Tôi ở đây nhiều năm rồi, vẫn chưa thể quen được mùi hôi thối từ rác thải﻿. Năm nay mưa nhiều, ẩm thấp, mùi hôi càng nặng. Chúng tôi mong muốn cơ quan chức năng sớm bố trí nơi khác phù hợp, di dời điểm trung chuyển rác này ra khỏi khu dân cư”- bà Xuân, sinh sống bên đường Thuận Giao 17 kiến nghị.

Ngày 26/11, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy – Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết, qua tiếp xúc cử tri, người dân đã phản ánh nhiều về đường Thuận Giao xuống cấp. Tuyến đường này do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An TPHCM quản lý và đã lên kế hoạch nâng cấp. “Phường đã trao đổi, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Thuận An TPHCM sớm cho thi công xây dựng đường Thuận Giao 17 để người dân đi lại thuận lợi”- lãnh đạo UBND phường Thuận Giao cho hay.

Về trạm thu gom rác thải trong khu dân cư, Chủ tịch UBND phường Thuận Giao cho biết, đã tồn tại từ nhiều năm trước. Để tránh ô nhiễm môi trường, tạo không khí trong lành cho người dân, phường đã kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sớm có phương án bố trí nơi đặt trạm phù hợp để di dời.

Hương Chi
#TPHCM #trạm rác #đường xuống cấp #mùi hôi #Thuận Giao #ô nhiễm môi trường

