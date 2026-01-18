Phường ở TPHCM đi bộ đồng hành, góp 1,7 tỷ đồng chăm lo người yếu thế

TPO - Trong khuôn khổ chương trình đi bộ đồng hành, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng, tạo nguồn lực thiết thực chăm lo Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn trong dịp Tết đến xuân về.

Sáng 18/1, tại Sân vận động Gia Định, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gia Định (TPHCM) tổ chức chương trình đi bộ đồng hành chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, chủ đề: “Bước chân nghĩa tình - gắn kết yêu thương”.

Chương trình là hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026); phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình, lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.

Bà Hoàng Mai Quỳnh Hoa - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh - cho biết, với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ phường luôn xác định công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là nhiệm vụ thường xuyên, xuyên suốt, gắn với trách nhiệm chính trị và đạo lý của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân.

Trong năm 2025, hệ thống chính trị phường đã trao hơn 2.400 suất quà đến các hộ cận nghèo, hộ vừa thoát nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 102 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh vượt khó, hiếu học. Ngoài ra địa phương cũng sửa chữa 1 căn nhà Đại đoàn kết, góp phần ổn định đời sống cho hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí chăm lo trong năm đạt hơn 1,5 tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy phường Bình Thạnh Vũ Ngọc Tuất cùng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh Hoàng Mai Quỳnh Hoa tiếp nhận ủng hộ từ các đơn vị, mạnh thường quân cho công tác chăm lo Tết trên địa bàn.

Phường Bình Thạnh đã vận động chăm lo Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với tổng số tiền gần 1,7 tỷ đồng.

Bà Hoa khẳng định, chương trình đi bộ đồng hành dịp này không chỉ góp phần vận động nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo”, mà còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về tinh thần nhân ái, trách nhiệm xã hội và lối sống tích cực, lành mạnh. Đồng thời cũng góp phần động viên đông đảo nhân dân tham gia rèn luyện thể dục, thể thao, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Đông đảo bà con nhân dân trên địa bàn phường Bình Thạnh tham gia chương trình đi bộ đồng hành, góp thêm nguồn lực chăm lo Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe.

Trong khuôn khổ chương trình đi bộ đồng hành, hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ tổng số tiền hơn 750 triệu đồng, tạo nguồn lực thiết thực chăm lo Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bình Thạnh. Cùng với đó, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, 53 khu dân cư phường Bình Thạnh đã tích cực tham gia công tác vận động chăm lo Tết với tổng số tiền 925 triệu đồng.