Đồng Tháp hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề lên tới 350 triệu đồng/tàu cá

TPO - HĐND tỉnh Đồng Tháp vừa thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mức hỗ trợ cao nhất là 350 triệu đồng/tàu cá.

Tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X đã thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu tiếp tục hoạt động khai thác trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khai thác thủy sản sở hữu tàu cá hợp pháp có chiều dài lớn nhất từ 6 m trở lên, đã được đăng ký tại tỉnh Đồng Tháp, thuộc nhóm nghề có mức độ xâm hại lớn đến nguồn lợi thủy sản, tự nguyện xin giải bản tàu cá và chuyển đổi nghề, không tiếp tục hoạt động khai thác.

Đồng Tháp chi ngân sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề.

Theo Nghị quyết, việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc công bằng, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, định mức. Trường hợp cùng một nội dung có nhiều mức hỗ trợ khác nhau theo các chính sách của tỉnh thì áp dụng mức hỗ trợ có lợi nhất; các tổ chức, cá nhân đã hưởng chính sách hỗ trợ khác của tỉnh trùng với nội dung hỗ trợ tại nghị quyết này sẽ không được xem xét hỗ trợ.

Đối với hỗ trợ giải bản tàu cá, Nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp quy định rõ điều kiện áp dụng đối với tàu cá hợp pháp có chiều dài lớn nhất từ 6 m trở lên đang hoạt động khai thác thuộc các nhóm nghề có xâm hại lớn đến nguồn lợi thủy sản; tàu cá không có tranh chấp về quyền sở hữu, không dùng làm tài sản bảo đảm thế chấp, không thuộc diện kê biên thi hành án.

Mức hỗ trợ giải bản tàu cá bằng 40% giá trị tàu theo chứng thư thẩm định giá, nhưng không vượt quá mức trần quy định cho từng nhóm tàu. Cụ thể, tàu có chiều dài từ 6 m đến dưới 12 m được hỗ trợ tối đa 50 triệu đồng/tàu; từ 12 m đến dưới 15 m tối đa 100 triệu đồng/tàu; từ 15 m đến dưới 24 m tối đa 250 triệu đồng/tàu; từ 24 m trở lên tối đa 350 triệu đồng/tàu. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần bằng tiền khi tàu cá thực hiện giải bản.

Bên cạnh đó, nghị quyết của HĐND tỉnh Đồng Tháp cũng quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với chủ tàu và các thành viên hộ gia đình là thuyền viên trên tàu cá giải bản. Điều kiện là có đăng ký thường trú tại tỉnh Đồng Tháp và được UBND cấp xã xác nhận đã tham gia làm thuyền viên trên tàu cá giải bản. Mức hỗ trợ là 3 triệu đồng/người/khóa học, hỗ trợ theo số lượng thành viên thực tế nhưng không quá 4 người/hộ, thực hiện một lần bằng tiền. Kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Thời gian hỗ trợ áp dụng từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2030.