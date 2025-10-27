Tàu cá không đủ điều kiện ra khơi, chủ tàu được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng

TPO - Các chủ tàu cá Gia Lai sẽ được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng, nhằm giúp vượt qua khó khăn, ổn định sinh kế sau khi tàu phải dừng hoạt động.

Ngày 27/10, tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua tờ trình của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ ổn định đời sống đối với tàu cá không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn.

Tàu cá của tỉnh Bình Định cũ nay là tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trương Định.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ bằng tiền tương đương với mức 30kg gạo/người/tháng, căn cứ theo giá gạo thị trường hằng tháng do UBND tỉnh công bố. Mỗi chủ tàu cá được hỗ trợ 3 triệu đồng/tháng. Thời gian được hưởng chính sách hỗ trợ từ tháng 9/2025 đến hết năm 2025.

Đối tượng được áp dụng là chủ tàu cá và các thành viên trong hộ gia đình chủ tàu cá (đang cùng chung sống thực tế trong cùng hộ, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Gia Lai được chính quyền địa phương xác nhận).

Nhiều chủ tàu cá khó khăn

Theo ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 424 tàu cá không đủ điều kiện tham gia khai thác thủy sản.

“Đây là những phương tiện tiềm ẩn nguy cơ cao tái diễn vi phạm IUU, gây khó khăn cho công tác quản lý, đồng thời tác động tiêu cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm khắc phục cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu”, ông Thương nói.

Tuy nhiên, cũng theo ông Thương, việc không cho phép các tàu cá không đủ điều kiện tiếp tục hoạt động đã và đang phát sinh tình trạng nhiều chủ tàu, lao động trên tàu mất việc làm, đời sống gặp khó khăn, ảnh hưởng trực tiếp đến an sinh xã hội tại các địa phương ven biển. Quá trình chuyển đổi nghề cá chưa thể thực hiện được ngay nên cần có sự hỗ trợ kịp thời.

Các đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai biểu quyết thông qua. Ảnh: Trương Định

Ngoài ra, kỳ họp lần này, HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông qua 26 Nghị quyết khác trên các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách, đất đai, chế độ chính sách,…