Xử phạt người đăng tin sai sự thật về cấp phát gạo cho học sinh

TPO - Đăng tải thông tin sai sự thật về cấp phát gạo cho học sinh, một người đàn ông ở Nghệ An bị xử phạt 5 triệu đồng.

Sáng 18/1, Công an xã Hùng Chân (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt một đối tượng 5 triệu đồng vì đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Trước đó, cơ quan Công an phát hiện một tài khoản Facebook cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm trong dư luận về việc cấp phát gạo cho học sinh theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em, nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em, nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Công an làm việc với T.C.T.

Bài viết đăng tải thu hút nhiều lượt xem, theo dõi, bình luận gây ảnh hưởng tới uy tín của cơ quan, tổ chức, đồng thời gây hoang mang dư luận.

Trước tình hình trên, Công an xã Hùng Chân tiến hành xác minh và xác định chủ nhân tài khoản đăng tải bài viết là T.C.T (SN 1992, trú xã Hùng Chân).

Làm việc tại cơ quan Công an, T. thừa nhận hành vi sai phạm, xóa bài viết, video, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ nội dung vi phạm, Công an xã Hùng Chân ra quyết định xử phạt T.C.T số tiền 5 triệu đồng về hành vi “Lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật” theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 14/2022/NĐ-CP) của Chính phủ.