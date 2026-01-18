Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Miền Bắc hửng nắng trước khi chuyển mưa rét

Nguyễn Hoài
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ hôm nay (18/1) đến 20/1, miền Bắc rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng nắng trước khi chuyển mưa dông từ chiều tối và đêm 20/1 do gió mùa đông bắc tràn về. Các khu vực khác trên cả nước phổ biến ngày nắng, ít mưa.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ.

ret.jpg
Hôm nay miền Bắc hửng nắng vào trưa chiều.

Dự báo từ khoảng chiều tối ngày 20/1, một đợt gió mùa đông bắc có cường độ mạnh sẽ tràn xuống nước ta. Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, từ chiều tối 20/1 đến ngày 22/1, miền Bắc có mưa rào rải rác. Từ ngày 21/1 trời chuyển rét, có nơi rét đậm, vùng núi có rét đậm rét hại. Đợt rét này có thể kéo dài nhiều ngày.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, có mưa rào vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Dự báo từ đêm 21 và ngày 22/1, Thanh Hóa đến tỉnh Hà Tĩnh có mưa rải rác, từ ngày 22-23/1, Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi, Gia Lai (Bình Định cũ) có mưa, mưa rào. Thanh Hoá đến Huế từ 22/1, trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 15 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ hôm nay ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, riêng miền Đông có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

TPHCM hôm nay ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-31 độ.

Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ.

Nguyễn Hoài
#thời tiết #mưa dông #thời tiết Hà Nội #thời tiết Đà Nẵng #thời tiết TPHCM #mưa bão #ngập lụt #lũ quét #sạt lở đất #mưa lũ #mưa Hà Nội #mưa miền bắc #mưa Thái Nguyên #mưa lạng sơn #gió mạnh #mưa lớn #không khí lạnh #trời rét #rét đậm #rét hại #sương muối #băng giá #gió mùa đông bắc

Xem thêm

Cùng chuyên mục