Đầu tư tiền tỷ làm mạ khay hiện đại, anh nông dân ở Nghệ An 'đắt sô' vụ cấy lúa

TPO - Đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng cho hệ thống mạ khay và máy cấy hiện đại, một anh nông dân ở Nghệ An đã thay đổi cách làm lúa truyền thống, giúp bà con giảm chi phí, tăng năng suất và trở thành địa chỉ được người dân nhiều địa phương tìm đến đặt hàng.
Những khay mạ xanh mướt, khỏe mạnh, mọc đều tăm tắp hứa hẹn sẽ mang về một mùa bội thu cho bà con nông dân.
Nghe tin cơ sở sản xuất của anh Tố cung cấp từ mạ đến việc nhận cấy trọn gói với chi phí rất rẻ, người dân khắp nơi tìm về để đặt hàng. “Hiện, tôi đã nhận tổng diện tích khoảng 150 ha”, anh Tố nói.