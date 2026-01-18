Đầu tư tiền tỷ làm mạ khay hiện đại, anh nông dân ở Nghệ An 'đắt sô' vụ cấy lúa

TPO - Đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng cho hệ thống mạ khay và máy cấy hiện đại, một anh nông dân ở Nghệ An đã thay đổi cách làm lúa truyền thống, giúp bà con giảm chi phí, tăng năng suất và trở thành địa chỉ được người dân nhiều địa phương tìm đến đặt hàng.