Xã hội

Google News

Đầu tư tiền tỷ làm mạ khay hiện đại, anh nông dân ở Nghệ An 'đắt sô' vụ cấy lúa

Ngọc Tú

TPO - Đầu tư hơn 3,5 tỷ đồng cho hệ thống mạ khay và máy cấy hiện đại, một anh nông dân ở Nghệ An đã thay đổi cách làm lúa truyền thống, giúp bà con giảm chi phí, tăng năng suất và trở thành địa chỉ được người dân nhiều địa phương tìm đến đặt hàng.

tp-2.jpg
Những ngày trung tuần tháng 1/2026, hàng chục công nhân tại cơ sở sản xuất mạ khay quy mô lớn của anh Võ Văn Tố (sinh năm 1979, trú tại xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An﻿) đang tất bật làm việc để kịp cung ứng cho bà con vào vụ mùa năm nay.
tp-7.jpg
Anh Võ Văn Tố chia sẻ, trước đây anh gắn bó với cây lúa﻿, ruộng đồng từ nhỏ. Quá trình làm việc, anh tìm hiểu kỹ về quy trình cấy lúa bằng khay để giúp giảm nhân công, chi phí và tăng năng suất.
tp-8.jpg
Sau thời gian dài tìm hiểu, anh Tố quyết định “chơi lớn” khi đầu tư hệ thống máy móc hiện đại﻿ sản xuất mạ khay và đầu tư nhiều máy cấy hiện đại để phục vụ bà con nhân dân trên địa bàn.
tp-13.jpg
“Tôi đầu tư hệ thống máy móc bắc mạ khay, đầu tư thêm hệ thống tưới nước, mua đất làm giá thể để cây mạ khỏe hơn. Tôi cũng mua thêm 3 chiếc máy cấy hiện đại nhất. Khi bắc mạ, tôi cũng tìm hiểu kỹ về cơ cấu giống của địa phương phù hợp với nhu cầu của bà con nhân dân trên địa bàn. Đến nay, tôi đã đầu tư vào đây hơn 3,5 tỷ đồng”, anh Tố nói.
tp-4.jpg
Anh Tố cho biết, anh nhận cung cấp mạ, cấy lúa cho bà con với giá dao động khoảng 630.000 đồng/sào. Chi phí này rẻ hơn rất nhiều so với việc người dân bắc mạ thủ công và thuê nhân công cấy lúa.
tp-6.jpg
tp-10.jpg
Những khay mạ xanh mướt, khỏe mạnh, mọc đều tăm tắp hứa hẹn sẽ mang về một mùa bội thu cho bà con nông dân.
tp-5.jpg
Cây mạ được bắc trong khay sinh trưởng khỏe hơn so với mạ thường, khắc phục được những hạn chế khi phải làm mạ ngoài trời và phụ thuộc vào điều kiện thời tiết, kiểm soát được sâu bệnh hại.
tp-12.jpg
tp-11.jpg
Nghe tin cơ sở sản xuất của anh Tố cung cấp từ mạ đến việc nhận cấy trọn gói với chi phí rất rẻ, người dân khắp nơi tìm về để đặt hàng. “Hiện, tôi đã nhận tổng diện tích khoảng 150 ha”, anh Tố nói.
tp-17.jpg
Cơ sở của anh Tố cũng giải quyết việc làm cho 20 lao động. Góp phần nâng cao năng suất cho vụ lúa mới, đồng thời giảm chi phí, giải phóng sức lao động, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
tp-14.jpg
Ông Vũ Trọng Quang - Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Minh, cho biết, mô hình bắc mạ khay của anh Võ Văn Tố đã ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất lúa, sử dụng máy gieo mạ khay và máy cấy để thay thế phương pháp thủ công, mang lại hiệu quả cao. Từ đó, hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa quy mô lớn ở địa phương.
tp-3.jpg
Mô hình của anh Võ Văn Tố là minh chứng rõ nét cho hướng đi nông nghiệp hiện đại, bền vững gắn với chuyển đổi số, rất đáng để nhân rộng trong thời gian tới trên địa bàn.
Ngọc Tú
#Nghệ An #máy hiện đại #máy cấy #bắc mạ khay #nông dân #người nông dân #nông dân ứng dụng công nghệ vào cấy lúa

