Thủ tướng: Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ai làm tốt nhất thì giao

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đổi mới tư duy làm luật từ tập trung quản lý sang kiến tạo, phục vụ; từ bỏ tư duy không quản được thì cấm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ai làm tốt nhất thì giao.

Chiều 17/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Ban Chỉ đạo của Chính phủ về rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

Theo Ban Chỉ đạo, từ năm 2020 đến nay, Chính phủ, các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" trong các quy định pháp luật, trên tất cả các lĩnh vực, với tổng số 3.093 nội dung, phản ánh, kiến nghị cần xem xét, xử lý.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng thực hiện xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh do sắp xếp bộ máy liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền. Đáng chú ý đã rà soát, trả lời đối với 173 phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến vướng mắc trong hệ thống pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá, công tác xây dựng pháp luật, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" về thể chế, pháp luật, cơ chế, chính sách đạt được kết quả nổi bật, nhất là trong năm 2025.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải đề cao tinh thần chủ động, chịu trách nhiệm toàn diện việc chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện thể chế của ngành mình, lĩnh vực mình phụ trách; bảo đảm thể chế hóa kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, không để tình trạng "luật chờ nghị định, nghị định chờ thông tư".

Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, sử dụng kết quả tại báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, "điểm nghẽn" do quy định pháp luật giai đoạn 2020-2025 là nguồn dữ liệu đầu vào phục vụ cho nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Chuyển đổi từ “điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh

Thủ tướng cũng lưu ý, các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện kết quả rà soát, bảo đảm xác định chính xác nội dung, thực hiện phương án xử lý và thời gian xử lý đối với những nội dung được xác định là khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, nhất là liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi cả nước theo đúng kế hoạch được giao tại Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Bộ Tư pháp được giao khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm kết nối, liên thông, kịp thời xử lý, giải quyết các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng nhấn mạnh, phải tiếp tục xác định "thể chế là đột phá của đột phá" để có cách ứng xử phù hợp cả trong lãnh đạo, chỉ đạo; bố trí, huy động nguồn lực con người, cơ sở vật chất và các điều kiện khác cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật; xác định thể chế, pháp luật vừa là mục tiêu, động lực, nguồn lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý thực hiện đột phá về thể chế để chuyển đổi từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” thành lợi thế cạnh tranh; xoay chuyển tình thế trong huy động nguồn lực phục vụ tăng trưởng 2 con số trong những năm tới đây.

Cùng với đó, cần đổi mới tư duy làm luật từ tập trung quản lý sang kiến tạo, phục vụ; từ bỏ tư duy không quản được thì cấm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ai làm tốt nhất thì giao.