Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Chuẩn bị các điều kiện xây dựng cao tốc Vinh - Thanh Thủy

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để đảm bảo khởi công dự án Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy vào dịp 30/4/2026, các ngành chức năng ở Nghệ An đã cơ bản hoàn thành việc cắm mốc giải phóng mặt bằng đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng mốc thời gian đã đề ra.

Tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km. Điểm đầu tuyến kết nối với cao tốc Bắc - Nam tại xã Hưng Nguyên, điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

oaa.png
Bản đồ hướng tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Nền đường, cầu và các đoạn đào sâu, đắp cao được thiết kế theo quy mô 6 làn xe, giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 23.940 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025-2029. Dự án gồm 10 dự án thành phần. Trong đó có 1 dự án xây dựng tuyến chính và 9 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tuyến cao tốc đi qua địa bàn 9 xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Toàn tuyến chủ yếu ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Trong đó có rừng phòng hộ, đất ở, cùng một số diện tích đất quốc phòng, đất sản xuất, kinh doanh và mặt nước. Có 210 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở. Trong đó 113 hộ phải bố trí tái định cư tại 10 khu tái định cư thuộc 6 xã. 3 xã không phát sinh nhu cầu tái định cư.

tp-1-moi.jpg
Điểm đầu tự án kết nối với cao tốc Bắc - Nam tại xã Hưng Nguyên (Nghệ An).

Để bảo đảm dự án khởi công đúng kế hoạch vào ngày 30/4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Ngày 16/1, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, việc cắm mốc theo hồ sơ thiết kế cơ bản hoàn thành và ngành đã bàn giao hơn 2.800 cọc mốc cho các địa phương để Hội đồng GPMB các xã có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo.

Ngay sau khi Sở Xây dựng bàn giao mốc cho địa phương, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cũng đã tiếp nhận từ xã để tiến hành đo đạc theo hợp đồng.

Về phía địa phương các xã, sau khi được bàn giao mốc sẽ phải tập trung cao độ giải phóng mặt bằng để đảm bảo khởi công dự án vào dịp 30/4/2026.

tp-moi2.jpg
Tuyến cao tốc sẽ đi qua 9 xã của tỉnh Nghệ An.

Theo tiến độ, trước 30/4 phải bàn giao đất nông nghiệp, đất rừng và hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định giá đối với đất ở. Trước ngày 30/6/2026 hoàn thành xây dựng các khu tái định cư. Cuối tháng 8/2026 các hộ dân thuộc diện tái định cư phải tháo dỡ, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy được xem là tuyến đường chiến lược. Tuyến đường này sẽ rút ngắn quãng đường từ cửa khẩu đến các đô thị và cảng biển của tỉnh Nghệ An, góp phần tăng cường kết nối vùng và quốc tế.

Bên cạnh đó, Cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ đóng vai trò then chốt trong việc kết nối Việt Nam với Lào, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa 2 nước. Tuyến đường này góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch trong khu vực, đặc biệt là giữa Bắc Trung Bộ Việt Nam và Trung Lào. Ngoài ra, cao tốc còn tạo động lực phát triển kinh tế cho các địa phương dọc tuyến, mở ra nhiều cơ hội hợp tác xuyên biên giới.

Ngọc Tú
#Nghệ An #cao tốc #Vinh - Thanh Thủy #dự án #đường bộ cao tốc #làm đường cao tốc #đường 24 nghìn tỷ đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục