Chuẩn bị các điều kiện xây dựng cao tốc Vinh - Thanh Thủy

TPO - Để đảm bảo khởi công dự án Đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy vào dịp 30/4/2026, các ngành chức năng ở Nghệ An đã cơ bản hoàn thành việc cắm mốc giải phóng mặt bằng đồng thời khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đáp ứng mốc thời gian đã đề ra.

Tuyến đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy có chiều dài khoảng 60km. Điểm đầu tuyến kết nối với cao tốc Bắc - Nam tại xã Hưng Nguyên, điểm cuối tại Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.

Bản đồ hướng tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thủy.

Dự án được đầu tư theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Nền đường, cầu và các đoạn đào sâu, đắp cao được thiết kế theo quy mô 6 làn xe, giải phóng mặt bằng trong phạm vi 6 làn. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 23.940 tỷ đồng, thời gian thực hiện giai đoạn 2025-2029. Dự án gồm 10 dự án thành phần. Trong đó có 1 dự án xây dựng tuyến chính và 9 dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Về công tác giải phóng mặt bằng, tuyến cao tốc đi qua địa bàn 9 xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Toàn tuyến chủ yếu ảnh hưởng đến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Trong đó có rừng phòng hộ, đất ở, cùng một số diện tích đất quốc phòng, đất sản xuất, kinh doanh và mặt nước. Có 210 hộ dân bị ảnh hưởng đất ở. Trong đó 113 hộ phải bố trí tái định cư tại 10 khu tái định cư thuộc 6 xã. 3 xã không phát sinh nhu cầu tái định cư.

Điểm đầu tự án kết nối với cao tốc Bắc - Nam tại xã Hưng Nguyên (Nghệ An).

Để bảo đảm dự án khởi công đúng kế hoạch vào ngày 30/4/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đã giao Sở Xây dựng khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Ngày 16/1, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, việc cắm mốc theo hồ sơ thiết kế cơ bản hoàn thành và ngành đã bàn giao hơn 2.800 cọc mốc cho các địa phương để Hội đồng GPMB các xã có cơ sở tiến hành các bước tiếp theo.

Ngay sau khi Sở Xây dựng bàn giao mốc cho địa phương, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cũng đã tiếp nhận từ xã để tiến hành đo đạc theo hợp đồng.

Về phía địa phương các xã, sau khi được bàn giao mốc sẽ phải tập trung cao độ giải phóng mặt bằng để đảm bảo khởi công dự án vào dịp 30/4/2026.

Tuyến cao tốc sẽ đi qua 9 xã của tỉnh Nghệ An.

Theo tiến độ, trước 30/4 phải bàn giao đất nông nghiệp, đất rừng và hoàn thành công tác kiểm đếm, xác định giá đối với đất ở. Trước ngày 30/6/2026 hoàn thành xây dựng các khu tái định cư. Cuối tháng 8/2026 các hộ dân thuộc diện tái định cư phải tháo dỡ, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án.

Cao tốc Vinh - Thanh Thủy được xem là tuyến đường chiến lược. Tuyến đường này sẽ rút ngắn quãng đường từ cửa khẩu đến các đô thị và cảng biển của tỉnh Nghệ An, góp phần tăng cường kết nối vùng và quốc tế.

Bên cạnh đó, Cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ đóng vai trò then chốt trong việc kết nối Việt Nam với Lào, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa 2 nước. Tuyến đường này góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch trong khu vực, đặc biệt là giữa Bắc Trung Bộ Việt Nam và Trung Lào. Ngoài ra, cao tốc còn tạo động lực phát triển kinh tế cho các địa phương dọc tuyến, mở ra nhiều cơ hội hợp tác xuyên biên giới.