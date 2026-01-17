Sơn La: Xe khách lao xuống cống trong trời mưa, sương mù, 4 người tử vong

TPO - Một chiếc xe khách bất ngờ lao xuống cống thoát nước bên quốc lộ 6 thuộc tỉnh Sơn La làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Hiện trường vụ xảy ra tai nạn.

Sáng 17/1, Công an tỉnh Sơn La cho biết, khoảng 4h15 cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách trên quốc lộ 6.

Theo thông tin ban đầu, xe khách biển kiểm soát 26F-008.XX do anh N.V.H. (sinh năm 1983, trú tại Sơn La) điều khiển, lưu thông theo hướng Hà Nội - Sơn La. Khi đến Km 225+150, đoạn qua bản Lắc Kén, xã Chiềng Hặc, tỉnh Sơn La, chiếc xe bất ngờ lao xuống cống thoát nước bên phải đường và lật ngang.

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Yên Châu. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có khoảng 18 người, gồm 14 hành khách, 2 lái xe và 2 phụ xe. Xe gặp nạn là loại xe khách 36 chỗ, bị hư hỏng nặng.

Đoạn đường xảy ra tai nạn có tầm nhìn tốt.

Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng không phát hiện nồng độ cồn và ma túy đối với hai lái xe. Thời điểm tai nạn xảy ra, khu vực có mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt.

Hiện, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương cứu nạn, cứu hộ, đưa các nạn nhân bị mắc kẹt ra khỏi xe. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.