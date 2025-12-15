Quốc lộ 6 thông xe trở lại sau đêm trắng tìm kiếm nạn nhân sạt lở

TPO - Sáng nay (15/12) lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 6, đoạn qua xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Hiện tại, tuyến đường huyết mạch nối Tây Bắc với Hà Nội đã được thông xe trở lại, giao thông dần ổn định sau một đêm trắng cứu nạn.

Vụ sạt lở nghiêm trọng trên quốc lộ 6. CLip: MXH

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 14h38 ngày 14/12 tại Km124+300 quốc lộ (QL) 6, khi khối đất đá taluy dương, ước tính hơn 1.000 m3, bất ngờ đổ sập xuống mặt đường, vùi lấp hoàn toàn đoạn tuyến. Thời điểm xảy ra sự cố, 3 người không may bị cuốn vào dòng đất đá, gồm 2 công nhân đang làm nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên của Công ty Cổ phần Đường bộ 222 và 1 người đi xe máy ngang qua.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Khu Quản lý đường bộ I cùng Công ty Cổ phần Đường bộ 222 đã huy động khẩn cấp nhân lực, máy móc, phối hợp với chính quyền địa phương, công an và các lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm người bị nạn, đồng thời tổ chức phân luồng, cảnh báo từ xa để bảo đảm an toàn giao thông.

Trong đêm 14/12 và rạng sáng nay, 3 máy múc được huy động đào bới liên tục tại hiện trường. Đến gần sáng, lực lượng cứu hộ xác định được vị trí nạn nhân cuối cùng và đưa thi thể ra ngoài. Trước đó, 2 nạn nhân khác cũng đã được tìm thấy trong điều kiện địa hình phức tạp, đất đá còn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt.

Hiện trường vụ sạt lở. Ảnh: BXD.

Khi công tác cứu nạn khép lại, các đơn vị tập trung hót dọn đất đá, gia cố tạm thời mái taluy và mặt đường. Đến sáng nay, các phương tiện đã có thể lưu thông bình thường qua khu vực sạt lở, dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng.

Chia sẻ với PV, đại diện Khu Quản lý đường bộ I cho biết, trước mắt đơn vị quản lý tuyến sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến địa chất khu vực, duy trì cảnh báo và sẵn sàng phương án phân luồng nếu thời tiết xấu tái diễn. Vị đại diện cũng nhấn mạnh rằng đây là khu vực có địa hình dốc, nền đất yếu, nguy cơ sạt lở vẫn còn hiện hữu.

Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, Cục Đường bộ Việt Nam đã cử đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường để đánh giá hiện trạng, nghiên cứu giải pháp khắc phục lâu dài, đồng thời đề xuất Bộ Xây dựng xem xét công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực này, nhằm có cơ sở triển khai các biện pháp xử lý tiếp theo.