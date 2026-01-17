Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ngăn chặn đối tượng đổ xăng lên người đe dọa tự thiêu, cán bộ Công an bị thương

Nguyễn Thắng
TPO - Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho người dân, Đại úy Nguyễn Nhân Huy – cán bộ Công an phường Vũ Ninh (Bắc Ninh) đã bị thương khi ngăn chặn một đối tượng đổ xăng lên người đe dọa tự thiêu.

Theo Công an phường Vũ Ninh, khoảng 12h30 ngày 14/1, Công an phường Vũ Ninh tiếp nhận đơn đề nghị của chị Khuất Thị Thu H (trú tại TDP Cô Mễ, phường Vũ Ninh) về việc em chồng chị là Lê Thanh T đã trốn khỏi Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần số 2 Bắc Ninh về nhà.

Theo trình báo và làm việc với Công an phường Vũ Ninh, chị H cho biết T biểu hiện tâm lý không ổn định, có hành vi đập phá, đe dọa mọi người, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, xâm hại tính mạng, sức khỏe của người thân trong gia đình. Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, Công an phường Vũ Ninh đã cử Đại úy Nguyễn Nhân Huy cùng tổ công tác xuống địa bàn để nắm tình hình, giải thích, vận động đối tượng ra cơ quan Công an làm việc.

Khi tổ công tác có mặt tại nhà Lê Thanh T thì đối tượng đã khóa cổng ngoài, đứng trong sân và cầm chai xăng dung tích khoảng 500ml tự đổ lên người, đe dọa tự thiêu. Đại úy Nguyễn Nhân Huy đứng ngoài cổng trực tiếp giải thích, kiên trì vận động, thuyết phục đối tượng, tuy nhiên đối tượng ngoan cố, không chấp hành. Ngay sau đó, Lê Thanh T bất ngờ mở cổng, cầm 1 chai nhựa chứa xăng và 2 bật lửa lao ra ngoài.

615225446-893163659975026-7127122543023958220-n.jpg
Thăm hỏi, động viên Đại úy Nguyễn Nhân Huy. Ảnh: Công an phường Vũ Ninh.

Trước tính chất manh động và hành vi nguy hiểm của đối tượng có thể đe dọa tính mạng của những người dân xung quanh, đồng chí Huy nhanh chóng tiếp cận, khống chế T thì bị đối tượng hất xăng vào người rồi bật lửa đốt khiến đồng chí Huy bị bỏng bàn tay trái, vùng trán và hai tai. Mặc dù bị thương nhưng đồng chí Huy vẫn quyết tâm cùng tổ công tác khống chế, bắt giữ đối tượng T.

Sau khi được đưa đi cấp cứu, đồng chí Nguyễn Nhân Huy được xác định bị bỏng lửa xăng độ 2, 3 vùng tay và mặt. Hiện tại, sức khỏe của đồng chí Huy đã ổn định và đang điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Vũ Ninh đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ để kịp thời chỉ đạo giải quyết. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Thanh T về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Thắng
