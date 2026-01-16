Khởi tố 3 đối tượng khai thác cát ngoài phạm vi, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng

TPO - Ngày 16/1, Công an tỉnh Lào Cai vừa thông tin, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá hoạt động khai thác cát trái phép trên sông Hồng thuộc địa phận xã Mậu A và xã Xuân Ái.

Bước đầu, 3 đối tượng đã bị bắt tạm giam về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến việc khai thác cát trái phép.

Theo cơ quan điều tra, hoạt động khai thác cát trái phép trên do Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hương Giang, có trụ sở tại Tổ dân phố 7, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai (SN 1952, trú tại Khu 9, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) điều hành và chỉ đạo trực tiếp. Đối tượng này giao cho Trần Thị Nguyệt (SN 1971) và con trai là Trương Thành Trung (SN 1988), cùng trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức hoạt động khai thác.

Đối tượng Nguyễn Việt Hùng và Trần Thị Nguyệt tại cơ quan Công an.

Các đối tượng đã sử dụng 4 tàu chuyên dụng thường xuyên khai thác cát và tập kết tại 3 bãi, sau đó đưa đi tiêu thụ tại địa bàn tỉnh Lào Cai và một số tỉnh khác bằng đường bộ và đường thuỷ. Vị trí khai thác cát đều nằm ngoài tọa độ được cấp phép.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã khai thác và bán ra ngoài thị trường hàng trăm nghìn mét khối cát, vượt công suất khai thác được cấp phép khoảng 20 lần, gây thất thoát nghiêm trọng tài nguyên và thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Việt Hùng, Trần Thị Nguyệt và Trương Thành Trung về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Điểm tập kết cát của Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hương Giang.

Cơ quan chức năng đồng thời thu giữ 4 tàu khai thác cát cùng nhiều tài liệu liên quan đến việc phân công, điều hành hoạt động khai thác, vận chuyển và tiêu thụ cát trái phép.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.