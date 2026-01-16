Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Con bạc hoang báo bị cướp sau khi đã 'cháy túi'

Nguyễn Dũng
TPO - Sau khi thua bạc L.V.T. (SN 2006) đã cấn trừ tài sản của mình rồi sau đó đến Công an phường Phú Mỹ, TPHCM trình báo bị 3 đối tượng đi bộ, dùng dao đe dọa cướp 2 điện thoại, 1 đồng hồ và khoảng 5 triệu đồng tiền mặt để 'qua mặt' gia đình.

Ngày 16/1, Công an phường Phú Mỹ (TP.HCM) cho biết đã lập hồ sơ xử lý một trường hợp cố ý tố giác tội phạm sai sự thật sau khi người này thua tiền đánh bạc và dựng chuyện bị cướp tài sản.

615482358-1187971613531245-4620833178758433242-n.jpg
L.V.T làm việc tại công an.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 11/1, L.V.T. (SN 2006, ngụ khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ) đến Công an phường Phú Mỹ trình báo bị 3 đối tượng đi bộ, dùng dao đe dọa cướp 2 điện thoại, 1 đồng hồ và khoảng 5 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phú Mỹ đã cử lực lượng xuống hiện trường, đồng thời làm việc với L.V.T. Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện nhiều chi tiết bất minh trong lời khai của người trình báo.

Làm việc với lực lượng chức năng, L.V.T. thừa nhận do thua tiền khi đánh bạc nên đã cấn trừ số tài sản nói trên, lo sợ bị gia đình trách mắng nên bịa ra câu chuyện bị cướp và đến trình báo công an.

Công an phường Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý L.V.T. về hành vi “cố ý tố giác tội phạm sai sự thật”, đồng thời tiếp tục xác minh các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an phường Phú Mỹ khuyến cáo, mọi hành vi cố ý tố giác, báo tin tội phạm không đúng sự thật hoặc cung cấp thông tin giả đến cơ quan chức năng đều là hành vi vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm.

Nguyễn Dũng
