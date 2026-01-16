Nhóm người nước ngoài thuê nhà trong khu đô thị cao cấp ở Hà Nội để hoạt động lừa đảo

TPO - Công an TP Hà Nội phát hiện 9 người nước ngoài ở Khu đô thị Splendora, xã Sơn Đồng, nhập cảnh Việt Nam với mục đích hoạt động lừa đảo qua mạng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Cảnh sát kiểm tra căn hộ phát hiện nhiều máy tính liên quan nhóm đối tượng hoạt động tội phạm.

Hưởng ứng đợt cao điểm chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV và thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép năm 2026, ngày 15/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và cơ sở lưu trú trên địa bàn toàn thành phố.

Qua đó, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 vụ với 17 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh (3 người quốc tịch Nigeria, 5 Pakistan, 7 Hàn Quốc và 2 Trung Quốc).

Đáng chú ý, tại căn BT1-D64 và BT1-D25 Khu đô thị Splendora, xã Sơn Đồng, lực lượng chức năng phát hiện 9 người nước ngoài (7 Hàn Quốc, 2 Trung Quốc) không xuất trình được hộ chiếu. Qua khai thác, 7 đối tượng Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam với mục đích hoạt lừa đảo qua mạng dưới sự điều hành của 2 đối tượng Trung Quốc.

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng là lôi kéo, lừa đảo công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc. Cơ quan Công an đã thu giữ 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Mở rộng khai thác, số người nước ngoài trên khai nhận tạm trú tại một khu đô thị cao cấp thuộc phường Tây Mỗ, Hà Nội.

Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra địa chỉ trên phát hiện 7 quyển hộ chiếu khớp với thông tin nhân thân của số người nước ngoài trên. Đáng chú ý 1 đối tượng Trung Quốc có ý định phi tang 7 quyển hộ chiếu để gây khó khăn cho công tác xác minh.

Tang vật thu giữ.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đang tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Cũng trong cùng ngày, 4 tổ công tác khác kiểm tra tại phường Kim Liên, phường Hồng Hà, xã Mỹ Đức và xã Quảng Bị phát hiện 8 người nước ngoài (3 Nigeria, 5 Pakistan) sử dụng chứng nhận tạm trú quá thời hạn trên 1 năm và không có thông tin khai báo tạm trú tại Cơ sở lưu trú Yên Hòa Motel (địa chỉ số 1 Hồ Đắc Di, phường Kim Liên); cơ sở lưu trú Phương Anh (địa chỉ số 2/11/236 Âu Cơ, phường Hồng Hà) và cơ sở lưu trú tại địa chỉ 282 Đại Đồng, xã Quảng Bị.

Đáng chú ý, 5 người nước ngoài, quốc tịch Pakistan nhập cảnh bằng thị thực điện tử, thời gian cư trú chủ yếu ở Đồng Nai, mục đích di chuyển từ Đồng Nai ra Hà Nội đến đến Đại sứ quán Pakistan xin hỗ trợ về nước.