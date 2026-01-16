Xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, YouTuber Đinh Thị Lan bị phạt 21 tháng tù

TPO - HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan 21 tháng tù vì đăng tải các video xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, ông Huỳnh Uy Dũng.

Trưa nay (16/1), HĐXX TAND khu vực 7 – TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Đinh Thị Lan (SN 1976, chỗ ở đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp cũ, TPHCM) 21 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Bị cáo Đinh Thị Lan tại phiên tòa ngày 16/1.

Theo HĐXX, qua hồ sơ chứng cứ, diễn biến phiên tòa, HĐXX xác định đủ cơ sở tuyên bị cáo Đinh Thị Lan đã phạm tội.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị phạt bị cáo Đinh Thị Lan từ 18-24 tháng tù, HĐXX đồng tình với quan điểm luận tội của đại diện Viện Kiểm sát.

Cũng theo HĐXX, tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thị Lan quanh co, không nhận tội. Đối với việc bị cáo không nhận cáo trạng, quyết định xét xử, HĐXX cho rằng việc tống đạt các văn bản trên là hợp lệ, bị cáo Lan không nhận là lỗi của bị cáo.

HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo Đinh Thị Lan gây nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. HĐXX khẳng định xử lý nghiêm hành vi này để cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

HĐXX cũng ghi nhận bị cáo phạm tội lần đầu, ít nghiêm trọng.

Về nội dung vụ án, HĐXX xác định như truy tố của Viện Kiểm sát, bị cáo Đinh Thị Lan là chủ tài khoản YouTube “Lan Đinh” (Youtube.com/@laning9888).

Bị cáo Đinh Thị Lan bị HĐXX TAND khu vực 7-TPHCM tuyên phạt 1 năm 9 tháng tù.

Bị cáo Đinh Thị Lan đã tự ghi hình và đăng tải 6 video chứa thông tin sai sự thật hoặc chưa được kiểm chứng, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín cá nhân; đồng thời xâm phạm bí mật đời sống riêng tư của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng.

Hành vi này của bị cáo Đinh Thị Lan đã vi phạm Luật An ninh mạng và các quy định liên quan. Dù ban đầu thừa nhận tự quay và đăng tải, sau đó bà Lan thay đổi lời khai, song cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ khẳng định bị cáo Đinh Thị Lan là người phát tán các video.