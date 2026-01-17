Sơn La phát hiện 18 người khai thác vàng trái phép

TPO - Lực lượng Công an tỉnh Sơn La vừa phát hiện, lập biên bản xử lý 18 cá nhân có hành vi hủy hoại đất, khai thác vàng trái phép tại khu vực bản Cang Phiêng, xã Mường La, tỉnh Sơn La.

Công an Sơn La làm việc với đối tượng khai thác vàng trái phép.

Ngày 17/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La cho biết vừa phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện 18 cá nhân có dấu hiệu khai thác vàng trái phép tại khu vực bản Cang Phiêng, xã Mường La, tỉnh Sơn La.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang tổ chức đào bới, hủy hoại đất để tìm kiếm vàng. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động khai thác vàng trái phép, gồm máy bơm nước, hệ thống ống dẫn, cuốc, xẻng, sàng tuyển cùng một số dụng cụ khác.

Bước đầu xác định, các cá nhân trên đã tự ý xâm phạm đất rừng, gây tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Sơn La đã tiến hành lập biên bản, lấy lời khai các cá nhân liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Vị trí các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.