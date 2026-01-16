Một doanh nghiệp ở Lào Cai bị phạt hơn 1,3 tỷ đồng về 11 hành vi vi phạm

TPO - Vi phạm hàng loạt quy định trong lĩnh vực khoáng sản, vật liệu nổ công nghiệp và đất đai, Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn vừa bị UBND tỉnh Lào Cai xử phạt hành chính tổng số tiền 1,33 tỷ đồng, đồng thời buộc khắc phục hậu quả trong thời hạn 30 ngày. Hiện khu vực mỏ vi phạm của công ty này đang dừng hoạt động.

Cụ thể, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 8/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn, trụ sở tại Tổ 3, phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo quyết định xử phạt, Công ty Toàn Kim Sơn đã thực hiện 11 hành vi vi phạm hành chính. Trong đó, doanh nghiệp khai thác không đúng trình tự theo thiết kế mỏ được phê duyệt; đổ thải không đúng vị trí trong thiết kế mỏ khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.

Ngoài ra, trong các năm từ 2019 đến 2024, Công ty Toàn Kim Sơn lập bản đồ hiện trạng mỏ và mặt cắt khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng thông tin, số liệu thể hiện không đầy đủ theo quy định.

Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn đã thực hiện 11 hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, đất đai và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

Doanh nghiệp còn vi phạm quy định về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi nổ mìn không đúng địa điểm ghi trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp số 536/GP-SCT ngày 21/3/2022 do Sở Công Thương cấp; lập hộ chiếu nổ mìn không phù hợp với phương án được phê duyệt đối với hai hộ chiếu nổ mìn số 01 và số 02 lập ngày 8/9/2025. Đáng chú ý, Công ty Toàn Kim Sơn bị xác định chiếm 592,8 m2 đất rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải quản lý, hành vi diễn ra từ ngày 1/4/2019.

Với 11 hành vi vi phạm, Công ty Cổ phần Toàn Kim Sơn bị xử phạt hành chính với tổng số tiền phải nộp là hơn 1,33 tỷ đồng.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, UBND tỉnh Lào Cai buộc Công ty Toàn Kim Sơn khai thác đúng trình tự theo thiết kế mỏ được phê duyệt, đổ thải đúng vị trí quy định và khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt; toàn bộ chi phí do doanh nghiệp chi trả.

Trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong ngày 16/1, ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch UBND xã Mù Cang Chải cho biết, sau khi bị xử phạt, Công ty Toàn Kim Sơn đã dừng hoạt động khai thác để thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Đối với hành vi vi phạm liên quan đến đất rừng phòng hộ, doanh nghiệp đã phối hợp với UBND xã và Ban Quản lý rừng phòng hộ tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quy định và gửi đầy đủ biên lai về địa phương cũng như các cơ quan cấp trên.

Theo ông Hiệp, hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ đang đề xuất với UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan phương án xử lý đối với diện tích đất rừng phòng hộ bị chiếm dụng. Trên cơ sở rà soát, những diện tích nằm trong kế hoạch điều chỉnh, đủ điều kiện pháp lý sẽ được xem xét thu hồi để thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy trình. Trường hợp không đủ điều kiện, doanh nghiệp buộc phải tiếp tục thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định.

Trước đó, ngày 17/7/2025, UBND tỉnh Lào Cai từng xử phạt Công ty Toàn Kim Sơn tổng số tiền 403 triệu đồng do các hành vi chiếm đất do Nhà nước quản lý và không có giấy phép môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản chì - kẽm tại mỏ Háng Chua Xay.