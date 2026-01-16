Cá 'nhà giàu' rớt giá đến khó tin

TPO - Từng được mệnh danh là “cá nhà giàu” với mức giá 280.000 - 350.000 đồng/kg, thậm chí trứng cá tầm có giá lên tới hàng trăm triệu đồng/kg, thời gian gần đây cá tầm bất ngờ xuất hiện trên chợ mạng với mức giá xuống thấp đến khó tin, chỉ từ 80.000 - 150.000 đồng/kg.

Cá tầm là loài cá thuộc họ cá sụn, thân không vảy, thịt thơm, dai và giàu dinh dưỡng. Ở Việt Nam, cá tầm chủ yếu được nuôi tại Sapa và Lâm Đồng. Bởi chi phí đầu tư lớn, kỹ thuật nuôi phức tạp và thời gian sinh trưởng dài, cá tầm từ lâu được xếp vào nhóm thực phẩm cao cấp.

Thế nhưng trong thời gian ngắn, mặt hàng vốn dành cho “nhà giàu” lại được rao bán trên chợ mạng với mức giá rẻ như cho, thậm chí thấp hơn nhiều loại cá phổ thông ngoài chợ. Sự sụt giảm sâu này khiến người tiêu dùng không khỏi ngỡ ngàng, trong khi giới kinh doanh hải sản cảnh báo thị trường cá tầm đang trong thời kỳ “vàng thau lẫn lộn”.

Chủ trang Facebook Nguyễn L. - chuyên bán cá tầm Sa Pa cho biết đợt cá lần này chị xả hộ cho nhà vườn. Chị khẳng định cá tầm đợt này “rẻ hơn cả rau”. Người này cho biết: “Bình thường cá tầm bán ngoài thị trường khoảng 280.000 - 350.000 đồng/kg nhưng tôi bán giá xả chỉ từ 80.000 đồng/kg”.

Tại chợ cá Yên Sở, giá cá tầm dao động từ 110.000 - 160.000 đồng/kg. (Ảnh: Lâm Thùy Dương)

Người này cho biết, cá tầm đợt này đều là hàng tươi sống nguyên con, mới vớt lên từ hồ nên đang còn bơi rất khỏe. Cá đợt này thịt siêu vàng, chắc thịt. Chỉ bán lẻ trong khu vực thị trấn Sa Pa, ship đi các tỉnh khác thì chỉ bán từ 20kg trở lên. Hiện người này đang rao bán cá tầm có trọng lượng từ 1- 1,5kg với giá 80.000 đồng/kg, loại từ 1,5-1,9 kg giá chỉ 90.000 đồng/kg, loại từ 2 - 3kg giá 110.000 đồng/kg.

Chị Lê Lan Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, gia đình chị rất thích ăn cá tầm nên chị thường mua tại các siêu thị hoặc cửa hàng hải sản với mức giá từ 300.000 - 350.000 đồng/kg, tuỳ từng thời điểm và kích cỡ. “Bình thường cá càng to thì giá càng cao, nhà tôi chỉ mua loại khoảng 3 kg trở lại vì giá “vừa túi tiền”. Gần đây, tôi thấy trên mạng xã hội Facebook rao bán cá tầm tươi sống chỉ 80.000 đồng/kg khiến tôi khá bất ngờ”, chị Lan Anh chia sẻ.

Cũng vì ham của rẻ mà anh Nguyễn Văn H. (Linh Đàm) đã đặt mua một con cá tầm gần 2kg được quảng cáo “đã làm sạch về chỉ việc chế biến hoặc bảo quản trong ngăn đông ăn dần” với mức giá chưa tới 200.000 đồng. Thế nhưng khi mang về hấp, anh phát hiện thịt cá rất bở, ăn không có vị ngọt của cá. Anh liên hệ lại với người bán thì không nhận được phản hồi.

Cá tầm "giải cứu" trên chợ mạng giá rẻ như cho (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo khảo sát, trên các chợ mạng hiện có rất nhiều tài khoản rao bán cá tầm với giá từ 80.000 - 150.000 đồng/kg. Thậm chí có nơi quảng cáo cá tầm “giải cứu” loại 3-4 lạng giá chỉ 39.000 đồng/con, loại 6-8 lạng giá chỉ 59.000 đồng/con, nhận làm sạch với phụ phí vài nghìn đồng. Người bán lý giải mức giá “rẻ như cho” này là do nhà vườn vét hồ cuối vụ, còn sót cá còi nên xả nhanh cho hết.

Trong khi đó, ghi nhận tại chợ đầu mối cá Yên Sở (Hà Nội), cá tầm tươi sống đang được bán buôn với giá từ 110.000 - 160.000 đồng/kg, mua số lượng càng lớn giá càng giảm. Một tiểu thương lâu năm cho biết thị trường cá tầm hiện nay rất hỗn loạn, ngay cả người bán cũng khó phân biệt được nguồn gốc, xuất xứ của cá tầm ngoài việc nhìn vào giá.

Các tiểu thương khuyến cáo người tiêu dùng nên hết sức tỉnh táo khi mua cá tầm.

Đối với loại các tầm cắt khúc đông lạnh, hút chân không được rao bán tràn lan trên mạng với giá gần 100.000 đồng/kg, người này khẳng định đó chủ yếu là cá tầm đông lạnh nhập lậu. “Cá nhập lậu giá gốc chỉ khoảng 50.000 đồng/kg, thường là cá chết rồi mới đem cấp đông nên chất lượng rất kém, khác hoàn toàn so với cá tươi sống được sơ chế đúng quy định”, tiểu thương này nói.

Các tiểu thương khuyến cáo người tiêu dùng nên hết sức tỉnh táo khi mua cá tầm giá rẻ. Cá tầm ngon phải còn sống, bơi khoẻ, mắt trong, da trơn bóng, thịt săn chắc và có độ đàn hồi. Với cá tầm đông lạnh, nếu còn tươi thì bề ngoài vẫn giữ được độ bóng và màu sắc tự nhiên, không nhợt màu.