Kinh tế

Google News

Cá tầm 'khổng lồ' xuất hiện ở Hà Nội, đấu giá hơn 100 triệu đồng

Dương Hưng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Để có được cá tầm “khổng lồ” nặng tới 50kg, Hợp tác xã Dương Yến đã nuôi suốt hơn 15 năm ở vùng nước lạnh Lai Châu.

Tại Tuần lễ Nông sản Việt 2025 đang diễn ra tại Hà Nội, do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương tổ chức, nhiều phương giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nông sản đặc trưng, góp phần kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và khẳng định thương hiệu nông sản Việt trên thị trường.

Tại sự kiện, hàng trăm mặt hàng nông sản đặc sắc được giới thiệu, tạo nên không gian trưng bày đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách. Khu trưng bày được bố trí thành 5 khu vực theo vùng địa lý như chè Thái Nguyên, cam Hòa Bình, cà phê Buôn Ma Thuột, mật ong Tây Nguyên, gạo ST25, cùng nhiều sản vật đặc trưng vùng miền khác...

Đáng chú ý nhất là sự xuất hiện cá tầm Siberi lớn nhất của tỉnh Lai Châu được Hợp tác xã Dương Yến giới thiệu. Đây được xem là “kỷ lục” trong các trang trại nuôi cá của Lai Châu hiện nay.

z7151275559971-23bd172cd7cd45275d0a33919576ccb8.jpg
z7151409175494-f36b10f186d786f6495c0f263ab7ca27.jpg
Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nông sản đặc trưng.

Bà Trần Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Hợp tác xã Dương Yến - cho biết, cá tầm Siberi chỉ sinh trưởng tốt trong môi trường cá nước lạnh, nơi nhiệt độ được duy trì ổn định từ 18-22°C, điều kiện lý tưởng giúp thịt cá săn chắc, ngọt thanh và đậm vị đặc trưng.

Thông thường, một con cá tầm phải được chăm sóc gần hai năm mới đạt trọng lượng trung bình 2-3kg. Vì vậy, để có được cá tầm “khổng lồ” nặng tới 50kg, Hợp tác xã Dương Yến đã nuôi suốt 15 năm.

z7151275450528-153cb4e185e04b0fb3d895ac28625c53.jpg
Cá tầm nặng 50kg xuất hiện tại Tuần lễ nông sản Việt.
anh-ca-tam.jpg
Cá tầm Siberi hiện là cá lớn nhất trong các loại cá tầm ở trang trại nuôi cá tại Lai Châu.

Với mức giá khởi điểm là 20 triệu đồng, ca sĩ Đức Phúc là người mở màn phiên đấu giá khi nâng lên 25 triệu đồng. Tuy nhiên, một chủ doanh nghiệp tại TPHCM đã trúng đấu giá với giá trị 102 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hồng Long - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Proton, người đã có tới hơn 3 lần trả giá và đưa ra mức giá cao nhất 102 triệu đồng - cho rằng đây là phiên đấu giá có một không hai đối với cá tầm Việt Nam.

ca-tam.jpg
Ông Nguyễn Hồng Long - Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Proton - trả 102 triệu đồng cho con cá tầm nặng 50kg.

Được biết, toàn bộ số tiền từ bán cá tầm Siberi tại Tuần lễ trưng bày Nông sản Việt 2025 sẽ được đơn vị dùng để duy trì, nuôi dưỡng, nhân giống cá tầm Beluga - một loại giống cá hiếm, có trọng lượng lớn, giá trị dinh dưỡng cao.

Cũng tại chương trình, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước giới thiệu “Bản đồ Nông sản Việt”, do đơn vị này xây dựng. Theo kế hoạch, giai đoạn đầu, Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu một số sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương. Danh mục sản phẩm do các địa phương đề xuất, trên cơ sở bảo đảm tiêu chí về chất lượng, uy tín và tính đại diện vùng miền.

Dương Hưng
#nông sản Việt #Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước #cá tầm #Bộ Công Thương #tuần lễ nông sản Việt

