Nghệ An xây khẩn cấp 5 khu tái định cư cho người dân sau mưa lũ

TPO - Tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp 5 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ để tái định cư cho hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nhà cửa do các đợt mưa lũ.

Xã Mỹ Lý ( tỉnh Nghệ An) thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét hồi cuối tháng 7/2025.

Để giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho người dân sau các đợt bão số 3, 5, 10 và các đợt lũ quét năm 2025, tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Cụ thể, tỉnh Nghệ An đã quyết định đầu tư hơn 141,5 tỷ đồng xây dựng khẩn cấp 5 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ để bố trí tái định cư, giúp người dân bị mất nhà cửa ổn định cuộc sống.

Cụ thể, hai dự án lớn nhất sẽ được xây dựng tại xã Mỹ Lý. Cụ thể, tại bản Xiềng Tắm sẽ triển khai xây dựng khu tái định cư rộng 15ha với tổng giá trị đầu tư 52 tỷ đồng, đảm bảo nơi ở cho 98 hộ dân bị mất nhà ở hoàn toàn. Tại bản Xằng Trên sẽ triển khai xây dựng khu tái định cư rộng 10ha với tổng giá trị 41 tỷ đồng, đảm bảo nơi ở cho 82 hộ.

Tại xã Nhôn Mai, chính quyền sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung rộng khoảng 8ha có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng tại bản Na Hỷ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo nơi ở cho 16 hộ dân bản Phá Mựt đang ở trong vùng nguy hiểm.

Tại xã Mường Típ, chính quyền cũng sẽ đầu tư khu tái định cư cho cụm bản Xốp Típ, Xốp Phong với diện tích khoảng 1,7ha, đảm bảo nơi ở cho 23 hộ dân. Riêng tại bản Ta Đo, dự án sẽ được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3ha, đảm bảo chỗ ở cho 21 hộ dân. Tổng mức đầu tư dự kiến cho mỗi dự án trên là 19,5 tỷ đồng.

Các dự án không chỉ cấp đất ở mà còn đồng bộ hạ tầng như: san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, nước sạch tập trung và kè chống sạt lở.

Để đảm bảo dự án về đích trong năm 2026, tỉnh Nghệ An giao chủ tịch các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tiến độ và đối tượng thụ hưởng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đảm bảo dự án đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh Nghệ An giao các sở, ngành liên quan đảm bảo vốn giải ngân kịp thời.

Nhiều hộ dân ở xã Mỹ Lý bị mất nhà cửa sau thiên tai.

Trong năm 2026, các khu tái định cư hoàn thành sẽ giúp người dân có nơi ở ổn định.

Theo thống kê, năm 2025, Nghệ An liên tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa bão lớn gây thiệt hại nặng nề với 12 người chết, 31 người bị thương. Toàn tỉnh có hơn 106.000 căn nhà bị hư hỏng, hơn 1.100 trường học và khoảng 250 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 9.000 tỷ đồng.

Việc áp dụng cơ chế "lệnh xây dựng khẩn cấp" giúp lược bỏ nhiều thủ tục hành chính rườm rà, cho phép triển khai thi công ngay để người dân sớm có nhà ở ổn định, an cư lạc nghiệp, an tâm phát triển kinh tế sau khi bị thiên tai cuốn mất nhà cửa, ruộng vườn.