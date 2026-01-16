Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Nghệ An xây khẩn cấp 5 khu tái định cư cho người dân sau mưa lũ

Ngọc Tú
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp 5 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ để tái định cư cho hàng trăm hộ dân bị thiệt hại nhà cửa do các đợt mưa lũ.

tp-q3.jpg
Xã Mỹ Lý ( tỉnh Nghệ An) thiệt hại nặng nề sau trận lũ quét hồi cuối tháng 7/2025.

Để giải quyết nhu cầu nhà ở cấp thiết cho người dân sau các đợt bão số 3, 5, 10 và các đợt lũ quét năm 2025, tỉnh Nghệ An đã ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp. Cụ thể, tỉnh Nghệ An đã quyết định đầu tư hơn 141,5 tỷ đồng xây dựng khẩn cấp 5 khu tái định cư tại các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ để bố trí tái định cư, giúp người dân bị mất nhà cửa ổn định cuộc sống.

Cụ thể, hai dự án lớn nhất sẽ được xây dựng tại xã Mỹ Lý. Cụ thể, tại bản Xiềng Tắm sẽ triển khai xây dựng khu tái định cư rộng 15ha với tổng giá trị đầu tư 52 tỷ đồng, đảm bảo nơi ở cho 98 hộ dân bị mất nhà ở hoàn toàn. Tại bản Xằng Trên sẽ triển khai xây dựng khu tái định cư rộng 10ha với tổng giá trị 41 tỷ đồng, đảm bảo nơi ở cho 82 hộ.

Tại xã Nhôn Mai, chính quyền sẽ xây dựng khu tái định cư tập trung rộng khoảng 8ha có tổng mức đầu tư khoảng 8 tỷ đồng tại bản Na Hỷ. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ đảm bảo nơi ở cho 16 hộ dân bản Phá Mựt đang ở trong vùng nguy hiểm.

Tại xã Mường Típ, chính quyền cũng sẽ đầu tư khu tái định cư cho cụm bản Xốp Típ, Xốp Phong với diện tích khoảng 1,7ha, đảm bảo nơi ở cho 23 hộ dân. Riêng tại bản Ta Đo, dự án sẽ được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3ha, đảm bảo chỗ ở cho 21 hộ dân. Tổng mức đầu tư dự kiến cho mỗi dự án trên là 19,5 tỷ đồng.

Các dự án không chỉ cấp đất ở mà còn đồng bộ hạ tầng như: san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống đường giao thông nội bộ, hệ thống điện, nước sạch tập trung và kè chống sạt lở.

Để đảm bảo dự án về đích trong năm 2026, tỉnh Nghệ An giao chủ tịch các xã Mỹ Lý, Nhôn Mai và Mường Típ làm chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tiến độ và đối tượng thụ hưởng. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai đảm bảo dự án đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Tỉnh Nghệ An giao các sở, ngành liên quan đảm bảo vốn giải ngân kịp thời.

tp-q1.jpg
Nhiều hộ dân ở xã Mỹ Lý bị mất nhà cửa sau thiên tai.
tp-q2.jpg
Trong năm 2026, các khu tái định cư hoàn thành sẽ giúp người dân có nơi ở ổn định.

Theo thống kê, năm 2025, Nghệ An liên tiếp hứng chịu nhiều đợt mưa bão lớn gây thiệt hại nặng nề với 12 người chết, 31 người bị thương. Toàn tỉnh có hơn 106.000 căn nhà bị hư hỏng, hơn 1.100 trường học và khoảng 250 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính lên tới gần 9.000 tỷ đồng.

Việc áp dụng cơ chế "lệnh xây dựng khẩn cấp" giúp lược bỏ nhiều thủ tục hành chính rườm rà, cho phép triển khai thi công ngay để người dân sớm có nhà ở ổn định, an cư lạc nghiệp, an tâm phát triển kinh tế sau khi bị thiên tai cuốn mất nhà cửa, ruộng vườn.

Ngọc Tú
#Nghệ An #xây dựng khu tái định cư #mưa #lũ #bão lũ #dân #tái định cư cho người dân #miền Tây Nghệ An #miền núi

Xem thêm

Cùng chuyên mục