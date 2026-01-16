Cà Mau: Chùa Kim Sơn bị mạo danh kêu gọi tiền từ thiện trên mạng xã hội

TPO - Chùa Kim Sơn (phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) đã trình báo với công an địa phương về việc kẻ xấu mạo danh nhà chùa kêu gọi quyên góp tiền nuôi trẻ mồ côi, đồng thời khẳng định nhà chùa không nuôi trẻ mồ côi.

Ngày 16/1, ông Lê Minh Trí - Chủ tịch UBND phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau cho biết, Công an phường đang theo dõi, phối hợp với ngành chức năng nắm tình hình vụ việc kẻ xấu mạo danh Chùa Kim Sơn đóng trên địa bàn kêu gọi quyên góp tiền nuôi trẻ mồ côi.

Trước đó, trên một số mạng xã hội như Facebook, Tiktok… xuất hiện tài khoản tên “Thiền viện Kim Sơn”, đăng tải hình ảnh nhiều trẻ em, với thông tin Chùa Kim Sơn đang nuôi dưỡng hơn 100 trẻ em mồ côi, kèm thông báo kêu gọi quyên góp tiền nuôi các em nhỏ.

Trong nội dung các bài đăng có kèm số tài khoản nhận tiền để các nhà hảo tâm chuyển tiền quyên góp.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Chùa Kim Sơn đã phát đi thông báo khẳng định nhà chùa không có nuôi trẻ mồ côi. “Hiện nay có người lấy hình ảnh, video và giả danh Chùa Kim Sơn để kêu gọi, quyên góp nuôi 130 trẻ mồ côi. Mọi người lưu ý cảnh giác và chia sẻ, tránh bị kẻ gian lợi dụng”, thông báo chính thức của nhà chùa viết.