Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Cà Mau: Chùa Kim Sơn bị mạo danh kêu gọi tiền từ thiện trên mạng xã hội

Tân Lộc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chùa Kim Sơn (phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau) đã trình báo với công an địa phương về việc kẻ xấu mạo danh nhà chùa kêu gọi quyên góp tiền nuôi trẻ mồ côi, đồng thời khẳng định nhà chùa không nuôi trẻ mồ côi.

Ngày 16/1, ông Lê Minh Trí - Chủ tịch UBND phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau cho biết, Công an phường đang theo dõi, phối hợp với ngành chức năng nắm tình hình vụ việc kẻ xấu mạo danh Chùa Kim Sơn đóng trên địa bàn kêu gọi quyên góp tiền nuôi trẻ mồ côi.

Trước đó, trên một số mạng xã hội như Facebook, Tiktok… xuất hiện tài khoản tên “Thiền viện Kim Sơn”, đăng tải hình ảnh nhiều trẻ em, với thông tin Chùa Kim Sơn đang nuôi dưỡng hơn 100 trẻ em mồ côi, kèm thông báo kêu gọi quyên góp tiền nuôi các em nhỏ.

Trong nội dung các bài đăng có kèm số tài khoản nhận tiền để các nhà hảo tâm chuyển tiền quyên góp.

Ngay khi phát hiện vụ việc, Chùa Kim Sơn đã phát đi thông báo khẳng định nhà chùa không có nuôi trẻ mồ côi. “Hiện nay có người lấy hình ảnh, video và giả danh Chùa Kim Sơn để kêu gọi, quyên góp nuôi 130 trẻ mồ côi. Mọi người lưu ý cảnh giác và chia sẻ, tránh bị kẻ gian lợi dụng”, thông báo chính thức của nhà chùa viết.

chua-kim-son.jpg
chua-kim-son-1.jpg
chua-kim-son-3.jpg
Thông báo từ phía Chùa Kim Sơn (trái) và tin nhắn mời gọi từ thiện từ trang giả mạo (2 ảnh phải).
Tân Lộc
#Chùa Kim Sơn #mạo danh #quyên góp #từ thiện #Cà Mau #lừa đảo #trẻ mồ côi

Xem thêm

Cùng chuyên mục