Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ trôi dạt trên biển

TPO - Người dân Hà Tĩnh phát hiện một thi thể đang trôi dạt trên biển nên đã trục vớt và trình báo lực lượng chức năng.

Ngày 16/1, thông tin từ Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), đơn vị đang phối hợp để xác minh danh tính thi thể nam giới trôi dạt trên biển được người dân phát hiện.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 16/1, trong quá trình đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Khang, cách bờ 8 hải lý, một ngư phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt và thông báo cho lực lượng chức năng.

Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ trôi dạt trên biển.

Nhận được thông tin, Công an xã Thiên Cầm đã nhanh chóng có mặt tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường và phục vụ công tác điều tra.

Được biết, thi thể là nam giới, có độ tuổi khoảng 35 - 45, bên ngoài mặc đồ bảo hộ lao động chống nước, bên trong mặc áo sọc trắng đen, quần bò xám. Một số bộ phận cơ thể đã bắt đầu phân hủy.

Hiện, cơ quan công an đang thông báo tìm người thân, xác định danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.