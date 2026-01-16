Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Hà Tĩnh: Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ trôi dạt trên biển

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Người dân Hà Tĩnh phát hiện một thi thể đang trôi dạt trên biển nên đã trục vớt và trình báo lực lượng chức năng.

Ngày 16/1, thông tin từ Công an xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh), đơn vị đang phối hợp để xác minh danh tính thi thể nam giới trôi dạt trên biển được người dân phát hiện.

Trước đó, vào khoảng 4h ngày 16/1, trong quá trình đánh bắt hải sản tại vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Khang, cách bờ 8 hải lý, một ngư phát hiện một thi thể đang trôi dạt nên đã trục vớt và thông báo cho lực lượng chức năng.

image.jpg
Phát hiện thi thể nam giới đang phân huỷ trôi dạt trên biển.

Nhận được thông tin, Công an xã Thiên Cầm đã nhanh chóng có mặt tiến hành xác minh, bảo vệ hiện trường và phục vụ công tác điều tra.

Được biết, thi thể là nam giới, có độ tuổi khoảng 35 - 45, bên ngoài mặc đồ bảo hộ lao động chống nước, bên trong mặc áo sọc trắng đen, quần bò xám. Một số bộ phận cơ thể đã bắt đầu phân hủy.

Hiện, cơ quan công an đang thông báo tìm người thân, xác định danh tính nạn nhân, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an xã Thiên Cầm đề nghị người dân nếu biết thông tin về nạn nhân, chủ động liên hệ, cung cấp cho công an xã theo số điện thoại: 0966395222.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #ngư dân Hà Tĩnh #biển #trục vớt #phát hiện thi thể nam giới #Thiên Cầm

Xem thêm

Cùng chuyên mục