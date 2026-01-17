Khởi tố vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 4 người tử vong

TPO - Liên quan vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 qua Thanh Hóa khiến 4 người chết, 5 người bị thương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Ngày 17/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 260 Bộ luật hình sự, liên quan tới vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc khiến 4 người chết, 5 người bị thương.

Hiện trường tai nạn.

Trước đó, khoảng 3h30 ngày 14/1, ô tô khách loại 16 chỗ mang BKS 38C-229.xx, P.V.Tr (SN 1986, trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển chở 9 người chạy trên cao tốc Bắc - Nam hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi đến đoạn qua xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa, xe va chạm với xe tải mang BKS 35A-463.xx do B.V.H (SN 1990, ở thôn Vệ Chùa, xã Phú Sơn, tỉnh Ninh Bình) cầm lái, đang dừng, đỗ phía trước.

Sau cú va chạm, ô tô khách xoay ngang trên làn trong, sát dải phân cách cứng theo chiều di chuyển.

Tiếp đó, một ô tô đầu kéo khác mang BKS 36C-111.xx, kéo theo rơ-moóc BKS 36RM-001.xx, do T.K.H (SN 1989, ở thôn Yên Khắc 2, xã Yên Ninh, Thanh Hóa) điều khiển, tiếp tục đâm vào phía sau thùng xe tải và một phần hông trước bên phải của ô tô khách.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế xe khách bị thương nhẹ, 4 người trên xe khách tử vong và 5 người khác bị thương. Danh tính các nạn nhân tử vong, gồm: P.V.N. (SN 1966), V.Đ.A.Q. (SN 2008), H.B.A. (SN 1976) và T.V.Q. (SN 1962).

Công an Thanh Hóa đã khởi tố vụ án hình sự.

Các nạn nhân bị thương, gồm: Đ.V.H. (SN 1962) bị chấn thương sọ não, gãy tay, chân; Đ.V.N. (SN 1957) gãy 1/3 xương gò má trái, có vết thương ở bàn chân; T.V.A. (SN 1968) gãy xương cẳng tay phải; T. K.L. (SN 1970) gãy xương hàm trên; Đ.V.H. (SN 1972) bị chấn thương phần mềm vùng hàm dưới. Tất cả các nạn nhân đều trú tại xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngành chức năng ban đầu xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông là do P.V.Tr điều khiển ô tô khách và T.K.H điều khiển ô tô đầu kéo không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa cũng nêu rõ việc xe tải BKS 35A-463.xx do B.V.H dừng, đỗ trên cao tốc là do đoạn đường phía trước xảy ra vụ tai nạn giao thông đang được lực lượng Cảnh sát giao thông xử lý.