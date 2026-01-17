Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Ba cựu Cảnh sát giao thông bị kết án tù trong vụ làm giả hồ sơ xe mô tô phân khối lớn

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba cựu Cảnh sát giao thông TP Nha Trang (cũ) bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù vì tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ làm giả hồ sơ xe mô tô phân khối lớn.

Chiều 16/1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án 5 bị cáo trong đường dây làm giả hồ sơ xe phân khối lớn, trong đó có 3 cựu lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT), Công an TP Nha Trang (cũ).

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Trần Chính (41 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội CSGT-TT) 3 năm tù; Trần Quang Hưng (57 tuổi, cựu Đội trưởng) và Kiều Tiến Dũng (54 tuổi, cựu Phó đội trưởng) cùng mức án 1 năm 6 tháng tù. Cả 3 bị cáo đều bị tuyên phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

xe-phan-kho-lon.jpg
Xe mô tô phân khối lớn. Ảnh: Minh họa.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, thành viên một hội mô tô phân khối lớn tại Nha Trang) bị tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Phạm Hữu Long (41 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) bị tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đáng chú ý, HĐXX nhận định ông N.V.T. (nguyên Phó trưởng Công an TP Nha Trang) có dấu hiệu cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nên kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2019 đến tháng 1/2023, để có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Văn Thanh đã mua 9 mô tô phân khối lớn không rõ nguồn gốc (các nhãn hiệu Harley Davidson, BMW, Honda Gold Wing) và giúp Phạm Hữu Long hợp thức hóa 1 mô tô không rõ nguồn gốc. Thanh nhờ một người tên Huy (chưa rõ lai lịch) làm giả 10 bộ hồ sơ xe với tổng cộng 30 tài liệu giả.

Thanh sử dụng các hồ sơ giả này để làm thủ tục đăng ký xe, qua đó được cấp biển kiểm soát và giấy chứng nhận đăng ký cho 9 mô tô, đồng thời được cấp biển kiểm soát cho 1 mô tô khác. Sau đó, Thanh bán 4 xe cho 4 người với giá từ 440 đến 755 triệu đồng/xe, chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng ký phương tiện, các bị cáo Mai Trần Chính, Trần Quang Hưng và Kiều Tiến Dũng đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, không phát hiện các tài liệu giả do Nguyễn Văn Thanh nộp, dẫn đến việc cấp biển kiểm soát và giấy chứng nhận đăng ký cho 9 mô tô không đúng quy định.

Phùng Quang
#Đội CSGT Nha Trang #TAND tỉnh Khánh Hòa #mô tô phân khối lớn #thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Xem thêm

Cùng chuyên mục