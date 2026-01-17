Ba cựu Cảnh sát giao thông bị kết án tù trong vụ làm giả hồ sơ xe mô tô phân khối lớn

TPO - Ba cựu Cảnh sát giao thông TP Nha Trang (cũ) bị tuyên phạt từ 1 năm 6 tháng tù đến 3 năm tù vì tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ làm giả hồ sơ xe mô tô phân khối lớn.

Chiều 16/1, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên án 5 bị cáo trong đường dây làm giả hồ sơ xe phân khối lớn, trong đó có 3 cựu lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT-TT), Công an TP Nha Trang (cũ).

Cụ thể, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Mai Trần Chính (41 tuổi, cựu Phó đội trưởng Đội CSGT-TT) 3 năm tù; Trần Quang Hưng (57 tuổi, cựu Đội trưởng) và Kiều Tiến Dũng (54 tuổi, cựu Phó đội trưởng) cùng mức án 1 năm 6 tháng tù. Cả 3 bị cáo đều bị tuyên phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xe mô tô phân khối lớn. Ảnh: Minh họa.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, thành viên một hội mô tô phân khối lớn tại Nha Trang) bị tuyên phạt tổng cộng 19 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Phạm Hữu Long (41 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Nam) bị tuyên phạt 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đáng chú ý, HĐXX nhận định ông N.V.T. (nguyên Phó trưởng Công an TP Nha Trang) có dấu hiệu cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, nên kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, tránh bỏ lọt tội phạm.

Theo nội dung vụ án, từ năm 2019 đến tháng 1/2023, để có tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Văn Thanh đã mua 9 mô tô phân khối lớn không rõ nguồn gốc (các nhãn hiệu Harley Davidson, BMW, Honda Gold Wing) và giúp Phạm Hữu Long hợp thức hóa 1 mô tô không rõ nguồn gốc. Thanh nhờ một người tên Huy (chưa rõ lai lịch) làm giả 10 bộ hồ sơ xe với tổng cộng 30 tài liệu giả.

Thanh sử dụng các hồ sơ giả này để làm thủ tục đăng ký xe, qua đó được cấp biển kiểm soát và giấy chứng nhận đăng ký cho 9 mô tô, đồng thời được cấp biển kiểm soát cho 1 mô tô khác. Sau đó, Thanh bán 4 xe cho 4 người với giá từ 440 đến 755 triệu đồng/xe, chiếm đoạt hơn 2,57 tỷ đồng.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đăng ký phương tiện, các bị cáo Mai Trần Chính, Trần Quang Hưng và Kiều Tiến Dũng đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra hồ sơ, không phát hiện các tài liệu giả do Nguyễn Văn Thanh nộp, dẫn đến việc cấp biển kiểm soát và giấy chứng nhận đăng ký cho 9 mô tô không đúng quy định.