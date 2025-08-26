Khởi tố thanh niên người Nga tấn công CSGT tại Nha Trang

TPO - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khafizov Artur (19 tuổi, quốc tịch Nga) vì có hành vi đấm CSGT.

Ngày 26/8, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khafizov Artur (19 tuổi, quốc tịch Nga) để điều tra tội "Chống người thi hành công vụ".

Khafizov Artur bị đưa về trụ sở công an sau khi tấn công cán bộ CSGT ở Nha Trang. Ảnh: CACC.

Như Tiền Phong đã đưa tin, sau khi sử dụng rượu, bia từ tối ngày 6 đến gần sáng 7/8, Khafizov Artur đã điều khiển xe máy 79C1-221.xx chở theo một phụ nữ ngoại quốc (chưa rõ lai lịch) chạy trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến 6h10 ngày 7/8, tại ngã ba Tuệ Tĩnh - Trần Phú, Khafizov Artur bất ngờ tông vào xe máy của bà Võ Thị Đoan Trang (53 tuổi, ở phường Nam Nha Trang) khiến bà Trang ngã xuống đường.

Sau khi xảy ra sự việc, người phụ nữ đi cùng Khafizov Artur rời khỏi hiện trường, còn thanh niên quốc tịch Nga này bị một số người dân giữ lại, trình báo cho lực lượng chức năng.

Trung tá Ngô Tùng Giang bị thanh niên người Nga đấm vào mặt gây thương tích.

Nhận tin báo, trung tá Ngô Tùng Giang (cán bộ Tổ CSGT địa bàn Nha Trang) tới giải quyết vụ việc. Trong quá trình hòa giải, Khafizov Artur đi vòng từ phía sau dùng tay đấm vào vùng miệng của trung tá Giang gây thương tích.

Sau đó, thanh niên này bị CSGT và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Tiến hành đo nồng độ cồn đối với Khafizov Artur cho kết quả 0,644 mg/l khí thở.