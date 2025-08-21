Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Người đàn ông ngoại quốc chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông ngoại quốc chạy xe máy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng trên đường phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa gây phẫn nộ dư luận.

Ngày 21/8, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đang xác minh một người đàn ông ngoại quốc chạy xe máy, lạng lách, đánh võng trên đường Trần Phú - Nha Trang.

Theo đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội, người đàn ông này vừa bật nhạc vừa điều khiển xe máy chạy ngược đường với tốc độ cao, lạng lách qua các phương tiện. Người này còn tự quay clip đùa giỡn khi đang chạy xe.

anh-man-hinh-2025-08-21-luc-103050.png
Người đàn ông ngoại quốc chạy xe ngược chiều, lạng lách trên đường phố Nha Trang. Ảnh: cắt từ clip.

Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội khiến cộng đồng mạng bất bình. Nhiều người cho rằng đây là hành động coi thường pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng người khác.

Trước đó, vào sáng 7/8, sau khi sử dụng rượu, bia, Khafizov Artur (SN 2006, quốc tịch Nga) điều khiển xe máy đã tông vào xe máy của một người phụ nữ ở phường Nam Nha Trang khiến bà này ngã xuống đường.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, trung tá Ngô Tùng Giang (cán bộ Tổ CSGT địa bàn Nha Trang) đã bị Khafizov Artur đi vòng từ phía sau dùng tay đấm vào vùng miệng gây thương tích.

Sau đó, thanh niên này bị CSGT và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc. CSGT đo nồng độ cồn đối với Khafizov Artur đã cho kết quả 0,644 mg/l khí thở.

Phùng Quang
#Ngoại quốc #lạng lách #đánh võng #Nha Trang #Công an tỉnh Khánh Hòa #quốc tịch Nga

Xem thêm

Cùng chuyên mục