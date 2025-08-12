Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bạn đọc

Google News

Gia hạn tạm giữ hình sự thanh niên người Nga đấm vào mặt CSGT

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp tục gia hạn tạm giữ thanh niên người Nga đấm CSGT Nha Trang gây thương tích để xem xét thực hiện các bước tố tụng tiếp theo theo quy định.

Ngày 12/8, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết: Cơ quan CSĐT đã gia hạn tạm giữ hình sự đối với Khafizov Artur (SN 2006, quốc tịch Nga) để thực hiện các thủ tục khởi tố theo quy định.

Theo cơ quan công an, sau khi sử dụng rượu, bia từ tối ngày 6 đến gần sáng 7/8, Khafizov Artur đã điều khiển xe máy 79C1-221.xx chở theo một phụ nữ ngoại quốc (chưa rõ lai lịch) chạy trên đường Trần Phú, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

csgt.jpg
Trung tá Ngô Tùng Giang bị thanh niên người Nga đấm vào mặt gây thương tích.

Đến 6h10 ngày 7/8, tại ngã ba Tuệ Tĩnh - Trần Phú, Khafizov Artur bất ngờ tông vào xe máy của bà Võ Thị Đoan Trang (53 tuổi, ở phường Nam Nha Trang) khiến bà Trang ngã xuống đường.

Sau khi xảy ra sự việc, người phụ nữ đi cùng Khafizov Artur rời khỏi hiện trường, còn thanh niên quốc tịch Nga này bị một số người dân giữ lại, trình báo cho lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, trung tá Ngô Tùng Giang (cán bộ Tổ CSGT địa bàn Nha Trang) tới giải quyết vụ việc. Trong quá trình hòa giải, Khafizov Artur đi vòng từ phía sau dùng tay đấm vào vùng miệng của trung tá Giang gây thương tích.

Sau đó, thanh niên này bị CSGT và công an địa phương khống chế, đưa về trụ sở làm việc. Tiến hành đo nồng độ cồn đối với Khafizov Artur cho kết quả 0,644 mg/l khí thở, đây là mức kịch khung dành cho người điều khiển xe máy. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định tạm giữ hình sự Khafizov Artur để điều tra hành vi "chống người thi hành công vụ".

thanh-nien-nga.jpg
Thanh niên người Nga bị đưa về trụ sở công an sau khi tấn công cán bộ CSGT ở Nha Trang. Ảnh: Công an cung cấp.

Liên quan vụ việc, ngày 11/8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết bà Võ Thị Đoan Trang (người phụ nữ bị thanh niên người Nga gây tai nạn) đã gửi thư đến Giám đốc Công an tỉnh, cảm ơn lực lượng CSGT kịp thời giúp đỡ bà khi xảy ra va chạm giao thông.

Trong thư, bà Trang cho biết, khi gặp tai nạn bà bị ngã giữa đường, tay chân xây xát, cơ thể bầm tím, tinh thần hoảng loạn. Thanh niên kia còn hăm dọa, định hành hung bà và những người dân xung quanh đang giúp đỡ bà.

Lúc này, một CSGT xuất hiện đứng chắn giữa bà và thanh niên người Nga, yêu cầu anh này di chuyển vào lề đường để làm việc. Bà Trang viết rằng, nhờ vậy bà có được chỗ dựa tinh thần, cảm thấy như được che chở trước hành động thiếu kiểm soát của người thanh niên Nga.

Phùng Quang
