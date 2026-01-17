Khởi tố nguyên chủ tịch xã cùng hai đối tượng lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình

TPO - Ba đối tượng là nguyên Chủ tịch UBND xã, kế toán xã và đại diện đơn vị thi công tại tỉnh Tuyên Quang bị khởi tố do lợi dụng chức vụ, lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình đường giao thông bê tông nông thôn, gây thiệt hại gần 500 triệu đồng ngân sách Nhà nước.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Sùng Sào Diu (SN 1975, trú thôn Lủng Cháng, xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang), nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài; Nguyễn Thị Nụ (SN 1982, trú thôn 6, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), nguyên kế toán UBND xã Pờ Ly Ngài; và Nguyễn Đăng Hoan (SN 1978, trú thôn 3, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), đại diện đơn vị trúng thầu thi công công trình.

Sùng Sào Diu (SN 1975, trú thôn Lủng Cháng, xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang), nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài. Ảnh: Thuỳ Linh

Các bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình đường giao thông bê tông nông thôn từ thôn Pô Chuông đi trung tâm xã Pờ Ly Ngài, các đối tượng đã có nhiều sai phạm, lập khống hồ sơ nghiệm thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 495 triệu đồng.

Nguyễn Thị Nụ (SN 1982, trú thôn 6, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), nguyên kế toán UBND xã Pờ Ly Ngài; và Nguyễn Đăng Hoan (SN 1978, trú thôn 3, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), đại diện đơn vị trúng thầu thi công công trình. Ảnh: Thuỳ Linh

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.