Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố nguyên chủ tịch xã cùng hai đối tượng lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình

Đức Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ba đối tượng là nguyên Chủ tịch UBND xã, kế toán xã và đại diện đơn vị thi công tại tỉnh Tuyên Quang bị khởi tố do lợi dụng chức vụ, lập khống hồ sơ nghiệm thu công trình đường giao thông bê tông nông thôn, gây thiệt hại gần 500 triệu đồng ngân sách Nhà nước.

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Sùng Sào Diu (SN 1975, trú thôn Lủng Cháng, xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang), nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài; Nguyễn Thị Nụ (SN 1982, trú thôn 6, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), nguyên kế toán UBND xã Pờ Ly Ngài; và Nguyễn Đăng Hoan (SN 1978, trú thôn 3, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), đại diện đơn vị trúng thầu thi công công trình.

615688289-1366337758863800-5386281017204290104-n.jpg
Sùng Sào Diu (SN 1975, trú thôn Lủng Cháng, xã Pờ Ly Ngài, tỉnh Tuyên Quang), nguyên Chủ tịch UBND xã Pờ Ly Ngài. Ảnh: Thuỳ Linh

Các bị can bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình đầu tư, xây dựng công trình đường giao thông bê tông nông thôn từ thôn Pô Chuông đi trung tâm xã Pờ Ly Ngài, các đối tượng đã có nhiều sai phạm, lập khống hồ sơ nghiệm thu, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 495 triệu đồng.

616732516-1366337932197116-4498870971821824920-n.jpg
616836521-1366337818863794-6208075719381900495-n.jpg
Nguyễn Thị Nụ (SN 1982, trú thôn 6, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), nguyên kế toán UBND xã Pờ Ly Ngài; và Nguyễn Đăng Hoan (SN 1978, trú thôn 3, xã Hoàng Su Phì, tỉnh Tuyên Quang), đại diện đơn vị trúng thầu thi công công trình. Ảnh: Thuỳ Linh

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Anh
#Tuyên Quang #khởi tố #đường giao thông #nguyên Chủ tịch #hồ sơ nghiệm thu #bất thường #ngân sách

Xem thêm

Cùng chuyên mục