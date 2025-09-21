Đề xuất xây cao tốc Vinh - Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

TPO - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước, để xem xét Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy dài khoảng 60 km. Dự án dự kiến khởi công năm 2026, mở ra kỳ vọng hình thành trục cao tốc quan trọng kết nối Nghệ An với Lào và khu vực.

Theo quyết định của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài chính là chủ tịch hội đồng; Thứ trưởng Bộ Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch. Thành viên Hội đồng gồm lãnh đạo các Bộ: Xây dựng, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường... cùng lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An. Bộ Tài chính là cơ quan thường trực.

Hội đồng có trách nhiệm thẩm định và hoàn thiện báo cáo để xác định hồ sơ dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có đủ điều kiện hay chưa, để Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư. Hội đồng sẽ tự giải thể sau khi dự án được phê duyệt.

Quyết định nêu rõ, dự án cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu tại Km0+000 giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (nút giao Hưng Tây, xã Hưng Nguyên, Nghệ An); điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy (giáp cửa khẩu Thanh Thủy/Nậm On).

ct6.jpg
Cao tốc Vinh - Thanh Thủy có điểm đầu giao với cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, điểm cuối kết nối Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Ảnh minh họa: Phi Long.

Tuyến cao tốc dài khoảng 60 km, đi qua 9 xã: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng (Nghệ An).

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050, cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, riêng đoạn khó khăn vận tốc 60 - 80 km/h.

Dự án sử dụng khoảng 648 ha đất, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 24.000 tỷ đồng. Nguồn vốn dự kiến từ ngân sách nhà nước, gồm: Tăng thu ngân sách trung ương năm 2024, ngân sách trung ương và địa phương giai đoạn 2026 - 2030.

UBND tỉnh Nghệ An đề xuất khởi động chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng từ năm 2025; thi công từ năm 2026; cơ bản hoàn thành năm 2028; đưa vào khai thác 2029 và quyết toán năm 2030.

Theo Bộ Xây dựng, cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ là đoạn tuyến quan trọng trong trục Hà Nội - Viêng Chăn, hình thành tuyến giao thông tốc độ cao, ngắn nhất nối Thủ đô Việt Nam và thủ đô Lào.

vinhthanhthuy288.jpg
Cao tốc Vinh - Thanh Thủy sẽ có 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h, riêng đoạn khó khăn vận tốc 60 - 80 km/h. Ảnh minh họa: AI.

Tuyến đường tạo điều kiện lưu thông thuận lợi từ Viêng Chăn tới các khu kinh tế ven biển Việt Nam, đặc biệt là Nghệ An. Đây cũng là tiền đề phát triển trục kinh tế Đông - Tây, kết nối tiểu vùng sông Mê Kông với Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, rút ngắn thời gian vận chuyển so với đường biển.

Công trình kỳ vọng nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy liên kết kinh tế - xã hội, tạo không gian phát triển đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch, gia tăng nguồn lực từ khai thác quỹ đất; đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, giảm nghèo bền vững cho khu vực.

Lộc Liên
