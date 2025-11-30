Phú Thọ sẽ khởi công, khánh thành 5 dự án lớn chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc

TPO - Tỉnh Phú Thọ sẽ khởi công và khánh thành 5 dự án trọng điểm, quy mô lớn vào ngày 19/12, nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa ký ban hành văn bản yêu cầu khẩn trương chuẩn bị tổ chức Lễ Khánh thành và Khởi công các dự án, công trình quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Theo đó, tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức sự kiện trọng đại này vào ngày 19/12, với 5 công trình, dự án được lựa chọn kỹ lưỡng để khởi công và khánh thành trên địa bàn.

Dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng (tổ máy số 2), phường Hoà Bình tỉnh Phú Thọ.

Trước đó, ngày 24/11, UBND tỉnh Phú Thọ đã đăng ký danh mục các dự án trọng điểm, quy mô lớn nhằm tạo điểm nhấn chào mừng Đại hội Đảng gồm 3 công trình khởi công và 2 công trình khánh thành với quy mô và tầm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

Cụ thể, ba công trình sẽ khởi công gồm: Ga Phú Thọ, một hạng mục quan trọng thuộc dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại phường Phong Châu; Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đi qua phường Phúc Yên và xã Tam Dương và công trình căn hộ du lịch, trung tâm hội nghị Lynn Times Residences thuộc dự án Trung tâm hội nghị quốc tế, khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng Wyndham Thanh Thủy tại xã Thanh Thủy.

Bên cạnh đó, hai công trình sẽ được khánh thành gồm: Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng (tổ máy số 2) tại phường Hòa Bình và Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện ở xã Trạm Thản, đánh dấu bước tiến quan trọng trong phát triển năng lượng sạch và bảo vệ môi trường tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, công tác khởi công và khánh thành các dự án lớn lần này không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới của tỉnh Phú Thọ. Ông Đông yêu cầu các sở, ngành, chủ đầu tư và chính quyền địa phương cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm “thần tốc, táo bạo”, làm việc liên tục với các hình thức “3 ca, 4 kíp”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, sẵn sàng làm việc xuyên ngày nghỉ, ngày lễ để đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình.

Đặc biệt, Sở Xây dựng được giao làm cơ quan đầu mối trong công tác chuẩn bị, tổ chức lễ khởi công, khánh thành. Sở sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình trang trọng, thiết thực, tiết kiệm nhưng hiệu quả. Đồng thời, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời nhằm đảm bảo các dự án đủ điều kiện khởi công, khánh thành theo đúng quy định và chương trình chung của Chính phủ.