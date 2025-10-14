Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Mở cửa xả đáy thủy điện Hòa Bình

Nguyễn Hoài
TPO - Vào 15h chiều nay (14/10), thủy điện Hòa Bình sẽ mở cửa xả đáy, vùng ven sông các tỉnh/thành phố gồm Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình có thể chịu ảnh hưởng.

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai, vào 8h ngày 14/10, mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 116,40m, mực nước hạ lưu 9,78m, lưu lượng về hồ 3.457m3/s, tổng lưu lượng về hạ du 1.177m3/s.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình vào 15h chiều nay 14/10, đồng thời tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, an toàn công trình, lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu hồ chứa.

Bộ cũng có công văn gửi UBND các tỉnh Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình thông báo ngay đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Vào 15h chiều nay 14/10, thuỷ điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy.

Bên cạnh đó, báo cáo và đề xuất kịp thời phương án xử lý các tình huống bất thường có thể xảy ra trong quá trình xả lũ.

Tại sông Cầu và sông Thương, sáng nay lũ đang tiếp tục xuống. Lúc 8h sáng, mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu ở mức Báo động (BĐ)1, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương dưới BĐ1.

Dự báo trong ngày và đêm nay, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống và ở trên mức BĐ1, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục xuống và ở dưới mức BĐ1.

Tính đến 7h sáng nay, còn khoảng 3.188 nhà bị ngập, trong đó Bắc Ninh 1.587 nhà, Hà Nội 1.503 nhà, Phú Thọ 98 nhà, giảm 9.046 nhà so với sáng qua. Cơ quan khí tượng nhận định, tình trạng ngập lụt ở Bắc Ninh và Hà Nội vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông, ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Cũng theo báo cáo sáng nay của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự Quốc gia, Bão số 11 và mưa lũ sau bão đã gây ra 83 sự cố, tăng 24 sự cố so với báo cáo ngày 12/10. Các địa phương đã xử lý giờ đầu các sự cố. Một số sự cố về thẩm lậu, rò rỉ nước trong đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

Nguyễn Hoài
