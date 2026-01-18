Tận thấy quy trình đúc chiêng đồng ở làng Phước Kiều

Từ lâu, Phước Kiều được xem là cái nôi của nghề đúc đồng truyền thống, với những dòng sản phẩm mang đậm dấu ấn văn hóa. Nổi bật nhất là cồng chiêng - nhạc cụ có âm thanh ngân vang, giữ vị trí quan trọng trong đời sống sinh hoạt, tín ngưỡng của các cộng đồng cư dân miền Trung - Tây Nguyên.
Bên cạnh đó, người thợ Phước Kiều còn chế tác đa dạng các sản phẩm bằng đồng, như: đồ thờ cúng (đỉnh, lư hương, chuông, khánh), đồ gia dụng... và các loại nhạc cụ dân tộc khác, như: thanh la, mõ, cùng tượng Phật, vũ khí và nông cụ xưa, thể hiện sự tinh xảo và chiều sâu văn hóa của nghề thủ công truyền thống.
Mỗi buổi chiều, người thợ trong làng bắt đầu công đoạn tạo khuôn trong, chuẩn bị cho việc đúc vào ngày hôm sau. Khuôn được làm từ đất sét trộn với trấu và rơm khô, sau đó xử lý kỹ nhằm bảo đảm độ bền và khả năng thoát khí khi nung. Quy trình này được lặp lại đều đặn hằng ngày, trở thành nhịp lao động quen thuộc tại các cơ sở đúc đồng Phước Kiều.
Nói về câu chuyện giữ nghề, ông Dương Quốc Thuần, một nghệ nhân trong làng, cho biết, hiện nay nghề đúc đồng của gia đình ông được duy trì theo mô hình gia đình, toàn bộ các công đoạn, từ tạo khuôn, chập khuôn, nấu đồng, rót đồng đến gia công, hoàn thiện sản phẩm đều do các thành viên trong nhà đảm nhiệm.
Theo ông Thuần, nghề đúc đồng Phước Kiều không có công thức hay bí quyết riêng biệt, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn trọng cao ở từng công đoạn, nên rất khó thuê nhân công nếu không thực sự am hiểu và gắn bó lâu dài. Điều khiến ông trăn trở hơn cả là số hộ còn theo nghề ngày càng ít, trong khi lực lượng lao động trẻ ngày càng khan hiếm. Vì vậy, ông mong muốn con cháu được trực tiếp trải nghiệm, gắn bó và tiếp nối nghề đúc đồng truyền thống của gia đình cũng như của làng nghề.
Theo bà Ngô Thị Hết, vợ ông Thuần, công đoạn chỉnh âm, thay tiếng cồng chiêng đòi hỏi người làm phải có sự am hiểu về thanh sắc và độ ngân vang nên rất khó tìm thợ lành nghề. Chính vì vậy, gia đình bà vẫn duy trì sản xuất theo mô hình hộ gia đình. Một nguyên nhân khác là lo ngại tình trạng “bán phá giá” sau khi học nghề, gây xáo trộn thị trường và ảnh hưởng đến việc làm ăn, khiến gia đình càng thận trọng trong việc truyền nghề, quyết tâm giữ lửa nghề truyền thống không bị mai một.
Bà Hết cho hay, tùy kích cỡ và mức độ tinh xảo của hoa văn, mỗi bộ cồng chiêng có giá dao động từ 4 - 6 triệu đồng. Khách hàng chủ yếu là những người gắn bó với không gian văn hóa cồng chiêng của đồng bào miền Trung - Tây Nguyên, sử dụng trong các dịp lễ hội, cưới hỏi và sinh hoạt tín ngưỡng, góp phần lưu giữ và bảo tồn bản sắc văn hóa vùng cao.