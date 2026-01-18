Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chợ 0 đồng mang Tết ấm đến hơn 4.000 người dân Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 4.000 người dân vùng lũ Đắk Lắk đã được đón Tết sớm, ấm áp nghĩa tình thông qua chương trình “Chợ Xuân Hạnh Thương 0 đồng”, với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.

z7441299732836-9357a7f10364a5b83df7b05ebb623cee.jpg
Ngày 17/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk và Tỉnh Đoàn Đắk Lắk phối hợp Hải đoàn 32 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Hợp tác xã An Phú, Nhóm thiện nguyện﻿ Hạnh Thương cùng chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Chợ Xuân Hạnh Thương 0 đồng” và khám bệnh, phát thuốc﻿ miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
z7441299788965-8ae7b9b193de63617534fa2085d39711.jpg
Chương trình hướng đến hơn 4.000 người dân thuộc các xã Tây Hòa, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Phú Hòa 1, Sơn Thành và phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Đây là những địa bàn chịu nhiều ảnh hưởng bởi mưa lũ trong dịp cuối năm 2025.
z7441299727663-82599695649f18b53cfb95891e259f6c.jpg
Tại “Chợ Xuân Hạnh Thương 0 đồng”, ban tổ chức phát hơn 50.000 phiếu mua hàng miễn phí (500.000 - 1,5 triệu đồng) để người dân chọn nhu yếu phẩm tại 14 gian hàng, như: Nông cụ, tạp hóa, chăn nệm, quần áo, nồi cơm điện, bếp ga, thiết bị gia dụng, giày dép, gà giống...
z7441299736935-f6450e37f40bf0c14375d2b0c35cfbfa.jpg
Bên cạnh đó, chương trình còn trao tặng 30 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.
z7441299749551-8d6d0210d0fd1709857dbcbb0bb413da.jpg
z7441299756375-5430c31927ce597d07a3fd6e4715a18f.jpg
Ban tổ chức còn triển khai hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân với sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình lên tới hơn 16 tỷ đồng.
z7441299787242-c067058913df28b84427f033575234c8.jpg
z7441299730923-7dce177310d5a9f08b2e6349b9087b0c.jpg
z7441299746441-6209f100fafb1035ad5d8db96e7a3511.jpg
Xách trên tay giỏ hàng đầy ắp, ông Lê Văn Thuận (xã Phú Hòa 1) chia sẻ: “Đi chợ hôm nay vui lắm, mua hàng không tốn tiền mà toàn đồ cần thiết. Tôi còn mua được cào cỏ, bình tưới để làm vườn. Thấy tôi mang nặng, mấy chú bộ đội hải quân còn xách phụ, tôi rất biết ơn”.
z7441299789789-88ad47be558b758a69a89cb75e862333.jpg

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thao Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, cho biết: “Chợ Xuân Hạnh Thương 0 đồng” góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, hỗ trợ người dân vùng khó khăn sớm ổn định đời sống, đón Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, nghĩa tình.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #Chợ 0 đồng #Tết Nguyên Đán #vùng lũ #hỗ trợ #xã hội #quân dân #từ thiện

