Chợ 0 đồng mang Tết ấm đến hơn 4.000 người dân Đắk Lắk

TPO - Hơn 4.000 người dân vùng lũ Đắk Lắk đã được đón Tết sớm, ấm áp nghĩa tình thông qua chương trình “Chợ Xuân Hạnh Thương 0 đồng”, với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.
Ban tổ chức còn triển khai hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho hơn 600 người dân với sự tham gia của đội ngũ y, bác sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh. Tổng kinh phí thực hiện chương trình lên tới hơn 16 tỷ đồng.
Xách trên tay giỏ hàng đầy ắp, ông Lê Văn Thuận (xã Phú Hòa 1) chia sẻ: “Đi chợ hôm nay vui lắm, mua hàng không tốn tiền mà toàn đồ cần thiết. Tôi còn mua được cào cỏ, bình tưới để làm vườn. Thấy tôi mang nặng, mấy chú bộ đội hải quân còn xách phụ, tôi rất biết ơn”.
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thao Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, cho biết: “Chợ Xuân Hạnh Thương 0 đồng” góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, hỗ trợ người dân vùng khó khăn sớm ổn định đời sống, đón Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp, nghĩa tình.