Chợ 0 đồng mang Tết ấm đến hơn 4.000 người dân Đắk Lắk

TPO - Hơn 4.000 người dân vùng lũ Đắk Lắk đã được đón Tết sớm, ấm áp nghĩa tình thông qua chương trình “Chợ Xuân Hạnh Thương 0 đồng”, với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực.