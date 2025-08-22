Trao tặng cây giống tại phiên chợ '0 đồng', giúp bà con vượt khó khăn, phát triển kinh tế

TPO - Tại phiên chợ “0 đồng” ở xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi), Chủ tịch UBND xã đã tự tay hướng dẫn người dân livestream giới thiệu, bán một số mặt hàng nông sản của địa phương.

Ngày 20/8, UBND xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) tổ chức phiên chợ “0 đồng” lần thứ nhất tại Chợ Trung tâm mới hình thành của xã.

Đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội mà còn mở ra cơ hội quảng bá nông sản, thúc đẩy sản xuất hàng hóa và chuyển đổi số trong nông nghiệp của đồng bào Xơ Đăng nơi đây.

Tại phiên chợ "0 đồng" có 7 gian hàng được cán bộ, công chức, các doanh nghiệp HTX và người dân cung cấp miễn phí các mặt hàng như nông sản, rau củ quả, gạo, áo quần, giày dép, sách vở và nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu.

Đông đảo người dân đến tham gia phiên chợ "0 đồng".

Áo quần và cặp sách miễn phí cho người dân và học sinh

Tất cả hàng hóa đều do UBND xã Tu Mơ Rông kêu gọi xã hội hóa từ các doanh nghiệp, HTX và chính bà con Xơ Đăng sản xuất, mang đến ủng hộ để chia sẻ với những hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân sẽ được tự tay lựa chọn những bó rau tươi, đôi dép mới, bịch gạo hay chiếc áo mà không phải trả tiền, mang lại niềm vui, không khí ấm áp, đậm nghĩa tình vùng cao.

Ngoài các gian hàng “0 đồng”, phiên chợ còn là nơi trưng bày và bán các sản phẩm nông sản, dược liệu do người dân xã Tu Mơ Rông và các xã lân cận sản xuất. Hoạt động này không chỉ tạo cơ hội quảng bá các sản phẩm đặc trưng của địa phương, mà còn khuyến khích thói quen sản xuất hàng hóa, giúp bà con nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.

Cũng tại phiên chợ, UBND xã Tu Mơ Rông, các đoàn thể xã đã kêu gọi và trao tặng 1.622 suất quà nhu yếu phẩm, hỗ trợ 10.000 cây thông giống và 17 máy khoan hố trồng cà phê và cây ăn quả cho 17 thôn, làng trên địa bàn, phục vụ trồng cà phê và các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao. Đây là một trong những nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, giúp bà con cải thiện thu nhập và ổn định đời sống, phát triển kinh tế sau Đại hội Đảng bộ xã…

Tặng cây giống cho người dân.

Ông Trần Quốc Huy - Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, với 95% dân số là đồng bào Xơ Đăng, chủ yếu sống bằng nông nghiệp và trồng dược liệu, tiêu thụ sản phẩm vẫn là khó khăn lớn. Phiên chợ “0 đồng” không chỉ hỗ trợ hộ khó khăn mà còn là cơ hội để bà con áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu nông sản đặc trưng, cải thiện đời sống.

Chủ tịch xã livestream bán hàng cùng người dân

Một điểm nhấn của phiên chợ “0 đồng” đó là các tổ chức và đoàn thể của Tu Mơ Rông đã triển khai hoạt động tập huấn và hướng dẫn bình dân học vụ số, giúp người dân đặc biệt là đồng bào Xơ Đăng tiếp cận công nghệ và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông Trần Quốc Huy đã hướng dẫn và trực tiếp hỗ trợ bà con thực hành livestream bán, quảng bá các mặt hàng nông sản và dược liệu trên các nền tảng mạng xã hội.

“Xã sẽ nghiên cứu tổ chức phiên chợ thường niên mỗi tháng một lần, tạo điểm đến ổn định cho tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế nông thôn bền vững”, ông Huy nói thêm.

Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông livestream bán hàng cùng người dân tại phiên chợ “0 đồng”.

Trao tặng 17 máy khoan hố trồng cà phê và cây ăn quả cho 17 thôn, làng trên địa bàn phục vụ sản xuất.

Bên cạnh đó, chính quyền và đoàn thể xã Tu Mơ Rông tổ chức và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả tiếp cận dịch vụ công.

Các ban ngành tuyên truyền, hướng dẫn người dân nhận diện và phòng tránh các âm mưu lừa đảo trực tuyến, đảm bảo an toàn khi sử dụng công nghệ. Dịp này, Đoàn Thanh niên xã tổ chức các trò chơi dân gian, tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Ông Võ Trung Mạnh - Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông chia sẻ, phiên chợ “0 đồng” là việc làm thiết thực, là bước đi nhằm cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ xã Tu Mơ Rông sau khi thực hiện chủ trương chính quyền 2 cấp, là cầu nối văn hóa, công nghệ và tình người, góp phần xây dựng một cộng đồng Xơ Đăng đoàn kết, phát triển bền vững.