Đại tướng Phan Văn Giang: Đại biểu Quân đội phải đóng góp ý kiến tầm chiến lược tại Đại hội XIV

TPO - Gặp mặt đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến sâu sắc, mang tầm chiến lược, góp phần vào thành công của Đại hội.

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng, 99 đại biểu Quân đội dự Đại hội XIV của Đảng gồm đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội và đại biểu Quân đội thuộc các đoàn đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang đã thông tin tới các đại biểu về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quán triệt nội dung chương trình, các văn kiện Đại hội; một số quy định, nhiệm vụ, trách nhiệm của các đại biểu Quân đội dự Đại hội XIV.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt quan trọng của đất nước, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết đây là vinh dự, trách nhiệm cao cả đối với mỗi đại biểu cũng như toàn quân.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, các đại biểu Quân đội dự Đại hội quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, nhất là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII vừa qua.

Các đại biểu cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dân chủ, trí tuệ, đóng góp ý kiến sâu sắc, mang tầm chiến lược, khẳng định vị thế của Quân đội, góp phần vào thành công của Đại hội; nắm chắc chương trình, nội dung Đại hội và các văn kiện; chủ động tham gia tích cực các nội dung và những nhiệm vụ Đại hội đề ra...

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý việc đề cao trách nhiệm của từng đại biểu Quân đội dự Đại hội XIV của Đảng, tham gia đóng góp ý kiến trong Đại hội đúng theo đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thể hiện sự thống nhất cao về những vấn đề cần quan tâm liên quan đến Đảng, Nhà nước, Quân đội; tập trung làm sâu sắc thêm những vấn đề về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ của Quân đội tại Đại hội lần này.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, các đại biểu cần nhận thức rõ Quân đội ta là Quân đội nhân dân, là Quân đội của dân, do dân, vì dân và đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Cùng với việc huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng “Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, cần tập trung vào các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đặc biệt, coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các nghị quyết của Quân ủy Trung ương.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, giá trị hòa bình độc lập, tinh thần tự lực, tự cường và khí thế hào hùng của dân tộc, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ“ thời kỳ mới trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.