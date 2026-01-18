Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Đại tướng Phan Văn Giang: Đại biểu Quân đội phải đóng góp ý kiến tầm chiến lược tại Đại hội XIV

Nguyễn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Gặp mặt đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các đại biểu nêu cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đóng góp ý kiến sâu sắc, mang tầm chiến lược, góp phần vào thành công của Đại hội.

Chiều 18/1, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt.

bqp-1.jpg
Các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng, 99 đại biểu Quân đội dự Đại hội XIV của Đảng gồm đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội và đại biểu Quân đội thuộc các đoàn đại biểu Đảng bộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang đã thông tin tới các đại biểu về tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quán triệt nội dung chương trình, các văn kiện Đại hội; một số quy định, nhiệm vụ, trách nhiệm của các đại biểu Quân đội dự Đại hội XIV.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, đặc biệt quan trọng của đất nước, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết đây là vinh dự, trách nhiệm cao cả đối với mỗi đại biểu cũng như toàn quân.

bqp-2.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, các đại biểu Quân đội dự Đại hội quán triệt sâu sắc quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, nhất là ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII vừa qua.

Các đại biểu cần phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, dân chủ, trí tuệ, đóng góp ý kiến sâu sắc, mang tầm chiến lược, khẳng định vị thế của Quân đội, góp phần vào thành công của Đại hội; nắm chắc chương trình, nội dung Đại hội và các văn kiện; chủ động tham gia tích cực các nội dung và những nhiệm vụ Đại hội đề ra...

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý việc đề cao trách nhiệm của từng đại biểu Quân đội dự Đại hội XIV của Đảng, tham gia đóng góp ý kiến trong Đại hội đúng theo đường lối, quan điểm của Đảng, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; thể hiện sự thống nhất cao về những vấn đề cần quan tâm liên quan đến Đảng, Nhà nước, Quân đội; tập trung làm sâu sắc thêm những vấn đề về quốc phòng, an ninh và nhiệm vụ của Quân đội tại Đại hội lần này.

Theo Bộ trưởng Phan Văn Giang, các đại biểu cần nhận thức rõ Quân đội ta là Quân đội nhân dân, là Quân đội của dân, do dân, vì dân và đặt dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt” của Đảng; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

bqp-3.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Cùng với việc huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng “Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, cần tập trung vào các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội thật sự trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đáp ứng sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.

Đặc biệt, coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân.

Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các đề án, chiến lược về quân sự, quốc phòng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và các nghị quyết của Quân ủy Trung ương.

Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Qua đó, lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, giá trị hòa bình độc lập, tinh thần tự lực, tự cường và khí thế hào hùng của dân tộc, hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ“ thời kỳ mới trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Nguyễn Minh
#Đảng bộ Quân đội #đại biểu Quân đội #Đại hội Đảng toàn quốc #Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng #Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng #Đại tướng Phan Văn Giang

Xem thêm

Cùng chuyên mục